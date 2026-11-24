Roma, 24 nov. (askanews) – La “formula ‘continuare con qualsiasi aiuto necessario’ per l’Ucraina, non può andare bene, l’ho detto mille volte. Se ci sono posizioni divergenti su punti anche singoli, è ovvio che la convergenza si trova su formulazioni e proposte che determinano un passo avanti per tutti o un mezzo passo indietro.

Insomma, un elemento di discontinuità. È evidente che nessuna delle formule che sono state utilizzate può di per sé incarnare, rappresentare un elemento di novità”. Così il leader Avs Nicola Fratoianni, a margine della presentazione – organizzata da Avs e dalla Fondazione Feltrinelli – del libro di Mario Pianta e James Galbraith “L’Europa va alla guerra”.”Quella formula”, proposta dal Pd, “la rispetto ma noi ne abbiamo sempre scelta un’altra” e “di per sé” quella formula “non può rappresentate la soluzione”, ha concluso.