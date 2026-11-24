Roma, 24 nov. (askanews) – Immagini diffuse dal ministero della Difesa russo il 24 novembre mostrano velivoli russi che, secondo quanto riferito, sorvolano il Mar del Giappone. Il ministero della Difesa russo afferma di aver “effettuato un volo programmato sulle acque neutre del Mar del Giappone”.”Sono stati i velivoli russi a violare lo spazio aereo”, denunciano le autorità sudcoreane, dopo aver rettificato un precedente allarme che segnalava un’incursione da parte di un presunto aereo nordcoreano.
Secondo AFP non è possibile confermare in modo indipendente il luogo, la data delle riprese o il contenuto delle immagini.