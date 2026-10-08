Terribile incidente stradale questa mattina, giovedì 8 ottobre 2026, intorno alle ore 06.30, sulla strada statale della Valsugana in direzione Trento, all’altezza di Civezzano, nei pressi della Corona Calcestruzzi. Tre le persone rimaste ferite, traffico paralizzato. I dettagli di quanto accaduto.

Terribile incidente sulla Valsugana, auto finisce contro il guardrail: traffico in tilt

Ennesimo grave incidente stradale. Questa volta siamo sulla strada statale Valsugana, quando questa mattina, giovedì 8 ottobre 2026, intorno alle ore 06:30, un’auto è finita contro il guardrail. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Civezzano, nei pressi della Corona Calcestruzzi, in direzione Trento. L’impatto è stato violentissimo, sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla viabilità, col traffico che era già molto rallentato a causa del maltempo. Si registrano lunghe code nel tratto interessato dall’incidente, con tempi di percorrenza inevitabilmente più lunghi per coloro che sono diretti verso Trento.

Terribile incidente sulla Valsugana, auto finisce contro il guardrail: tre feriti

Come visto questa mattino poco dopo l’alba si è verificato un terribile incidente sulla strada statale Valsugana in direzione Trento, con un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è finita violentemente contro il guardrail. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, sarebbero tre le persone coinvolte nel sinistro, tra cui due uomini di 28 e 33 anni. I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso. Due di loro sarebbero stati trasportati in codice rosso e le loro condizioni sarebbero serie. Come detto l’incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico, con rallentamenti e code in direzione del capoluogo. Le autorità stanno indagando per capire come mai l’auto sia finita contro il guardrail, al fine anche di stabilire le eventuali responsabilità.