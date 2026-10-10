Incidente sulla A4, morto un motociclista di 24 anni: lo scontro con un’auto è avvenuto nella serata di venerdì 9 ottobre, nel tratto tra Pero-Fiera Milano e viale Certosa.

Tragedia sull’autostrada A4 Torino-Venezia, dove un incidente tra un’auto e una moto è costato la vita a un ragazzo di 24 anni. Lo scontro è avvenuto nella serata di venerdì 9 ottobre, nel tratto milanese in direzione Venezia. Inutili i soccorsi, intervenuti anche con l’elisoccorso. La Polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente gravissimo in autostrada, 24enne morto nel tratto milanese dell’A4

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di venerdì 9 ottobre lungo l’autostrada A4 Torino-Venezia, nel tratto milanese compreso tra Pero-Fiera Milano e viale Certosa, in direzione Venezia. A perdere la vita è stato un giovane di 24 anni, rimasto coinvolto in una collisione tra la moto che stava conducendo e un’automobile.

L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando è stata richiesta l’attivazione dei soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte. Sul posto sono arrivati un’ambulanza di Rho Soccorso e l’elisoccorso inviato dall’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, intervenuto in codice rosso, il livello più elevato di gravità. Nonostante la tempestività dell’intervento sanitario, per il giovane non è stato possibile fare nulla: le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Incidente in A4: rilievi della Polizia stradale e disagi alla circolazione

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche il conducente dell’automobile, un uomo di 40 anni, che secondo le informazioni riportate da Milano Today, è rimasto illeso e avrebbe rifiutato le cure offerte dai sanitari. Restano da chiarire le cause e le circostanze che hanno portato allo scontro tra i due veicoli. Per questo motivo, le Forze dell’Ordine e gli agenti della Polizia stradale hanno raggiunto il tratto autostradale interessato per effettuare gli accertamenti e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione in direzione Venezia ha subito rallentamenti e la formazione di code. Secondo le prime ricostruzioni, la strada è stata chiusa per circa un’ora per consentire agli agenti di lavorare in sicurezza e completare gli accertamenti. Saranno le verifiche delle autorità a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.