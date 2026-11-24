Roma, 24 nov. (askanews) – “Trovo incredibile che il governo stia parlando di condono dopo non aver fatto niente per quattro anni sul diritto alla casa”. Lo ha detto la segretaria del partito democratico Elly Schlein, arrivando ad una iniziativa.Un condono che arriva “dopo aver fatto un piano casa in cui hanno raccontato di aver messo dieci miliardi, e invece hanno messo solo 950 milioni, dopo aver tagliato le risorse che erano già di Regioni e Comuni per fare i loro piani, che ancora non vedono alcuna realizzazione, e dopo avere, anche in questa manovra, azzerato il fondo per l’affitto e per la morosità incolpevole, che invece tra gli emendamenti comuni delle opposizioni proponiamo di reinserire”.”Il tema del diritto alla casa è fondamentale e fa male dirlo il giorno dopo la notizia di uno studente morto in tenda mentre aspettava una risposta sul diritto alla casa.

Per noi il diritto alla casa è un diritto fondamentale delle persone, su cui la politica e le istituzioni devono fare molto di più”