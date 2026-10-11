Elly Schlein e Giuseppe Conte si sono incontrati a Roma per tracciare le linee guida delle primarie del centrosinistra, tra proposte di una terza figura e i disaccordi sull'Ucraina.

Nel cuore di Roma, due delle figure più emblematiche del centrosinistra hanno condiviso un palco durante la festa de Il Manifesto, suscitando grande interesse nell’opinione pubblica. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, hanno avviato una discussione che va oltre il semplice scambio di parole: l’obiettivo è definire dataprogramma e le modalità delle primarie che dovranno scegliere il candidato premier per le prossime elezioni.

Accanto a loro, hanno partecipato i rappresentanti di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, e Riccardo Magi di Più Europa, offrendo un quadro completo del campo largo.

Obiettivi dichiarati durante l’incontro a Roma

L’incontro è stato caratterizzato da una serie di affermazioni chiare. Schlein ha sottolineato che il programma comune deve essere pronto entro la fine dell’anno, definendo così un calendario serrato per la definizione dei punti fondamentali.

Conte dal canto suo, ha ribadito l’urgenza di mettersi attorno a un tavolo per chiudere le discussioni in poche settimane, auspicando che il percorso si concluda con un confronto serio e veloce.

Proposta di una terza figura

Un tema ricorrente nella conversazione è stato il suggerimento di una terza figura che potesse fungere da punto di convergenza per la coalizione.

Conte ha dichiarato di aver invitato Schlein a valutare la possibilità di un passo indietro da parte di tutti i leader, al fine di proporre un candidato unico al pubblico. Tuttavia, Schlein ha risposto che al momento non c’è disponibilità a considerare questa opzione, lasciando aperta la via delle primarie tradizionali.

Le diverse posizioni sui contenuti e sulla politica verso l’Ucraina

Le divergenze non si limitano alla struttura delle primarie. Sul tema dell’Ucraina, le posizioni si sono nuovamente differenziate: Schlein e Magi hanno sostenuto l’invio di armi, mentre Conte, Bonelli e Fratoianni hanno espresso riserve, invitando a “cercare di capire quali sono gli interessi in gioco”. Conte ha ricordato che alcune aree ucraine sono caratterizzate da popolazioni russofoni e ha suggerito una lettura più complessa della situazione.

Tempi e modalità di voto

Il dibattito ha toccato anche la questione operativa delle primarie. M5S ha proposto il voto online per massimizzare la partecipazione, mentre il Pd temeva possibili interferenze esterne e ha mostrato riluttanza verso tale sistema. Riguardo al costo di partecipazione, il tema non è stato ancora definito, ma è emersa la possibilità di mantenere le primarie gratuitamente in linea con l’approccio di apertura sostenuto da Conte.

Schlein ha dichiarato la sua disponibilità a partecipare anche a un percorso di primarie, mentre Conte ha confermato che non è possibile una scelta affrettata o aprioristica. Il futuro della coalizione dipenderà quindi dalla capacità di trovare un accordo che soddisfi le diverse anime del campo largo, senza ricadere nelle logiche di “larghe intese” del passato.