Il presidente statunitense donald trump ha nuovamente messo al centro del dibattito internazionale la questione ucraina, sostenendo che Kiev abbia bisogno di una guida più orientata alla pace. La dichiarazione, diffusa su X dal diplomatico russo Kirill Dmitriev, fa riferimento a un presunto “nuovo presidente” in Ucraina, presentandola come un passo storico verso la fine del conflitto.

Parallelamente, una telefonata fra Trump e il presidente russo Vladimir Putin ha prodotto un annuncio inatteso: la Russia consegnerà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, con ulteriori 500.000 tonnellate programmate per novembre e un milione di tonnellate previste poco dopo. L’accordo comprende anche la possibilità di inviare altri tre milioni di tonnellate, a seconda della capacità produttiva delle raffinerie russe.

Le affermazioni di Trump sulla leadership ucraina

Kirill Dmitriev, inviatore del presidente russo, ha pubblicato su X il messaggio di Trump, ribadendo che «è giunto il momento che l’Ucraina abbia un nuovo presidente». Il commento è stato accompagnato da una foto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla copertina di Time del 2025, con la frase “The Endgame” in sovrimpressione, suggerendo una conclusione imminente del conflitto.

Dmitriev ha inoltre aggiunto che la “diplomazia del diesel” ha smascherato Zelensky, insinuando che la dipendenza energetica dell’Ucraina sia una leva politica.

Il contesto della proposta di “nuova leadership”

Il discorso di Trump si inserisce in un periodo di crescente pressione internazionale sul governo di Kiev che è stato accusato da alcuni osservatori di perseguire una strategia bellicosa. La richiesta di un cambiamento di capo di Stato, però, non è accompagnata da proposte concrete di sostituzione, lasciando spazio a interpretazioni geopolitiche e a sospetti di interferenza esterna nella sovranità ucraina.

Accordo diesel: numeri, licenza e reazioni internazionali

Dopo la conversazione tra Trump e Putin, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rilasciato una licenza generale temporanea tramite l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), sospendendo le sanzioni sul diesel russo fino al 7 aprile. Il comunicato, pubblicato su X, dichiarava che la licenza autorizza la fornitura di gasolio russo al mercato mondiale con effetto immediato.

Le cifre annunciate sono sorprendenti: 300.000 tonnellate disponibili subito, 500.000 in arrivo a novembre e un milione da consegnare successivamente. Inoltre, le raffinerie russe avrebbero la capacità di inviare ulteriori tre milioni di tonnellate in tempi brevi, una quantità che potrebbe influire notevolmente sui prezzi internazionali del carburante.

Impatto sul mercato energetico globale

Gli analisti del settore energetico hanno osservato che l’iniezione di diesel russo, provvisoriamente esentato da sanzioni, potrebbe alleviare le tensioni di approvvigionamento negli Stati Uniti, ma al contempo crea preoccupazioni in Europa, dove la dipendenza dal combustibile russo è già oggetto di scrutinio. L’azione americana viene vista da molti come una mossa pragmatica per fronteggiare la carenza di forniture, ma solleva interrogativi sulla coerenza della politica di pressione contro Mosca.

Reazione di Zelensky e contesto diplomatico Ucraina-USA

Il presidente ucraino Zelensky ha definito la decisione americana “indegna” e “disonesta”, accusando Trump di indebolire i partner occidentali accettando petrolio russo. In una conferenza stampa ha sottolineato che tale scelta non è onesta né degna dei valori condivisi con gli alleati, caratterizzandola come una dimostrazione di debolezza.

Le parole di Zelensky arrivano mentre i negoziatori ucraini si preparano a incontrare gli inviati statunitensi a Washington nei prossimi giorni, un incontro che potrebbe definire le linee future della cooperazione militare ed economica tra Kiev e Washington, in un momento in cui la questione energetica appare al centro delle trattative.

Mentre la Russia si prepara a immettere enormi volumi di carburante nel mercato globale, Kiev accusa gli Stati Uniti di tradimento e di indebolire la resistenza ucraina. La situazione resta fluida, con negoziati in corso che potrebbero ridisegnare gli equilibri geopolitici dell’Europa orientale e del mercato energetico mondiale.