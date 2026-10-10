Il nubifragio che ha colpito Lipari nella notte tra il 9 e il 10 ottobre ha provocato l’esondazione dei torrenti Ponte e Valle, decine di abitazioni allagate e strade invase dal fango. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il maltempo in Italia ha provocato allagamenti, crolli e gravi disagi in diverse regioni nella notte tra il 9 e il 10 ottobre. Da Lipari, nelle Isole Eolie, a Melito Porto Salvo, fino ad Anzio e Nettuno, nubifragi e forti raffiche di vento hanno invaso le strade, danneggiato abitazioni e trascinato automobili verso il mare. Le squadre di soccorso sono al lavoro, mentre le amministrazioni locali valutano i danni e chiedono interventi per fronteggiare l’emergenza.

Maltempo in Calabria e Lazio: strade allagate e danni

Il maltempo ha colpito duramente anche altre aree del Paese. In Calabria, a Melito Porto Salvo, le piogge hanno lasciato strade ricoperte di fango, veicoli spinti fino alla costa e muri crollati. Il sindaco Tito Nastasi ha descritto la gravità della situazione all’Ansa con queste parole: «Il paese è in ginocchio».

Il primo cittadino ha inoltre chiesto ufficialmente lo stato di calamità naturale, sottolineando: «Siamo senza strade». Protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine sono intervenuti nelle zone più colpite.

Altri danni sono stati registrati a Sava, nel Tarantino, dove il vento ha fatto cadere le luminarie installate per le celebrazioni dei Santi Medici, danneggiando alcune automobili senza causare feriti.

Sul litorale laziale, invece, Anzio e Nettuno hanno subito allagamenti diffusi, con strade invase dall’acqua e abitazioni colpite soprattutto ai piani bassi. In 24 ore sono stati registrati 80 millimetri di pioggia e le amministrazioni comunali hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità alla Regione Lazio, sollecitando anche il supporto della Protezione civile.

Maltempo a Lipari, esondano i torrenti Ponte e Valle: strade sommerse dal fango

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia nella notte tra il 9 e il 10 ottobre ha provocato danni significativi in diverse località, con una situazione particolarmente critica a Lipari, la più grande delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Le precipitazioni hanno raggiunto la massima intensità tra l’una e l’1.40, causando allagamenti diffusi e mettendo in difficoltà la circolazione. Il bilancio provvisorio comprende decine di abitazioni invase dall’acqua, automobili rimaste bloccate nell’area sottostante le banchine del porto di Sottomonastero e strade del centro ricoperte di fango.

A rendere più complesso il quadro è stata l’esondazione dei torrenti Ponte e Valle, le cui acque hanno trascinato detriti fino alla spiaggia e al mare. La forza della corrente ha riversato materiale lungo diverse aree dell’isola, mentre numerosi automobilisti hanno avuto bisogno di assistenza. I vigili del fuoco sono intervenuti ripetutamente per gestire le emergenze e soccorrere le persone in difficoltà.

Gli allagamenti hanno interessato sia le zone abitate sia le aree portuali, lasciando dietro di sé una situazione che richiede interventi di pulizia e verifiche sulle condizioni delle strade. L’episodio conferma quanto le precipitazioni concentrate in un intervallo di tempo ristretto possano provocare criticità nei centri urbani, soprattutto quando l’acqua trascina con sé fango e detriti.

L’emergenza a Lipari è proseguita anche nelle ore successive al temporale. Secondo gli aggiornamenti diffusi dall’Ansa nella giornata di oggi, sabato 10 ottobre, le famiglie rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni sono state liberate, mentre sono continuati gli interventi per ripulire le strade e ripristinare la viabilità. Le precipitazioni sono proseguite a tratti e la presenza di fango e detriti ha creato problemi anche al porto di Sottomonastero, rendendo più difficili le operazioni dei mezzi di linea.