Voragine in strada a Materdei, un giovane finisce con l’auto nel vuoto: la drammatica testimonianza

Un rientro a casa si è trasformato in pochi istanti in un’esperienza da incubo per un giovane, finito con la sua auto in una voragine apertasi a Materdei, a Napoli, nella serata del 9 ottobre. L’uomo è riuscito a salvarsi grazie all’intervento dei vicini, mentre resta da chiarire l’origine del cedimento, avvenuto dopo le forti piogge che hanno colpito la città.

Voragine a Materdei, la denuncia sulla manutenzione delle strade storiche di Napoli

Dopo l’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione civile e la polizia municipale. Il personale dei soccorsi ha aiutato il giovane a uscire dall’automobile, prima di affidarlo agli operatori del 118, che lo hanno accompagnato in ospedale per gli accertamenti precauzionali.

Fortunatamente, non avrebbe riportato ferite. L’area è stata messa in sicurezza e il transito dei veicoli è stato interdetto per consentire le verifiche e gli interventi necessari. Tra le ipotesi sulle cause del cedimento figura la possibile presenza di una cavità sotterranea, sulla quale le forti precipitazioni potrebbero aver avuto un effetto determinante.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni delle strade più antiche della città.

Come riportato dal Corriere, Pino De Stasio, consigliere della Seconda Municipalità di Napoli, ha denunciato la necessità di una manutenzione più costante del basolato vesuviano, criticando gli interventi sporadici effettuati con il bitume. «Solo per un evento miracoloso non è successo l’irreparabile in Vico della Neve a Materdei», ha dichiarato, sottolineando la gravità di quanto accaduto. Secondo De Stasio, il problema non riguarda soltanto l’origine della voragine, che dovrà essere accertata, ma anche l’assenza di una strategia strutturale per la conservazione delle strade storiche. «Non c’è una visione complessiva di come queste strade debbano essere mantenute nella loro pienezza strutturale, nella loro sicurezza e nella loro bellezza estetica», ha osservato.

Voragine in strada a Materdei, un giovane finisce con l’auto nel vuoto: la drammatica testimonianza

«Il momento è stato scioccante, non realizzi», ha raccontato a Il Mattino. È ancora sotto choc Paolo Fusco, l’uomo che nella serata di venerdì 9 ottobre è finito con la propria auto in una voragine apertasi in vico della Neve, nel quartiere Materdei a Napoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30, mentre stava rientrando a casa e cercava di parcheggiare. Il cedimento del terreno lo ha colto completamente di sorpresa, trasformando un momento ordinario in una situazione di grande pericolo.

«Sono rientrato verso le 21 e mentre parcheggiavo in un attimo mi sono trovato in questa voragine, per fortuna è andato tutto bene», ha raccontato Fusco, descrivendo lo smarrimento provato subito dopo l’accaduto. Fondamentale si è rivelato l’aiuto degli abitanti dello stabile, intervenuti tempestivamente per soccorrerlo: «Subito sono venuti i soccorsi dei vicini, gli amici del palazzo sono subito accorsi con una scala e sono riuscito a risalire». L’uomo ha poi spiegato di aver impiegato qualche istante per rendersi conto di quanto fosse successo: «Una sensazione stranissima, non ho realizzato subito quanto accaduto». Nonostante il maltempo delle ore precedenti, ha precisato che in quel momento non stava piovendo.

Nelle stesse ore, le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate in oltre 150 interventi sul territorio provinciale, soprattutto per allagamenti, danni provocati dall’acqua e problemi di stabilità degli edifici. A Mergellina, in via Fedro, una frana ha inoltre reso necessaria l’evacuazione precauzionale di tre appartamenti.