L’attacco a Riyadh ha scosso la regione: vittime, accuse di crimine di guerra e la possibile risposta americana.

Sabato 10 ottobre un missile balistico lanciato dai ribelli Houthi ha colpito l’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh causando vittime, feriti e la sospensione delle operazioni di volo.

L’attacco ha avuto impatto sulle infrastrutture civili e ha sollevato allerta regionale per la sicurezza dei trasporti aerei. La chiusura temporanea dell’aeroporto e il coinvolgimento di attori internazionali hanno reso l’episodio rilevante per la stabilità del Golfo e per le relazioni tra Arabia Saudita e partner esteri.

Vittime, feriti e primo bilancio

Le autorità hanno aggiornato il bilancio a 12 morti e 309 feriti dopo le fasi iniziali di soccorso. Tra i feriti sono stati indicati quattro cittadini sauditi, otto stranieri e un cittadino statunitense; in precedenza erano state confermate inizialmente solo due vittime dai soccorritori ospedalieri. Squadre mediche hanno gestito un gran numero di pazienti nelle unità di emergenza della capitale mentre l’aeroporto restava chiuso per consentire le operazioni di soccorso e ripristino.

Reazioni ufficiali e misure di difesa

Il portavoce della coalizione guidata dall’Arabia Saudita, Turki al-Malki ha definito l’attacco un “crimine di guerra” contro un terminal passeggeri e ha annunciato una risposta decisa. I sistemi di difesa aerea sauditi hanno intercettato un altro missile nella zona sud-est di Riyadh vicino alla base aerea Prince Sultan riducendo ulteriori rischi per il centro urbano.

Coinvolgimento internazionale e dichiarazioni

L’Onu, tramite l’inviato per lo Yemen Hans Grundberg ha parlato di una “grave escalation”. Il presidente degli Stati Uniti donald trump ha commentato l’attacco definendolo “terribile” e “inaccettabile” e ha annunciato contatti con il principe ereditario Mohammed bin Salman. In conferenza il presidente ha detto: “Parlerò con bin Salman. Vedremo cosa succede” suggerendo la possibilità di valutare contromisure militari e di approfondire le indagini in coordinamento con Riyadh.

Conseguenze regionali e altri episodi

Oltre all’attacco a King Khalid sono state segnalate altre tensioni nella regione: una esplosione a una superpetroliera nello Stretto di Hormuz e bombardamenti nel sud del Libano su località come Mayfadoun e Zawtar al-Sharqiyah. Le forze saudite hanno intensificato operazioni nello Yemen e la gestione della sicurezza marittima e aerea è rimasta al centro delle riunioni tra paesi del Golfo e partner esterni.

Le autorità per l’aviazione civile (GACA) hanno confermato danni materiali significativi al terminal e la sospensione temporanea di tutti i voli in entrata e in uscita da Riyadh con indagini in corso sulle modalità dell’attacco e sui sistemi di difesa che lo hanno fronteggiato.

Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2026