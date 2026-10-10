L’attacco Houthi contro l’aeroporto di Riyad ha nuovamente messo sotto i riflettori la vulnerabilità delle infrastrutture civili in Arabia Saudita. Secondo le informazioni raccolte da fonti sanitarie della capitale, gli insorti yemeniti hanno colpito la struttura aeroportuale con un raid che ha provocato l’interruzione delle operazioni di volo e un aumento dell’allerta di sicurezza in tutta la regione.

L’evento si inserisce in una lunga serie di aggressioni attribuite al gruppo Houthi noto per il suo coinvolgimento nei conflitti del Mar Rosso e per le recenti incursioni contro obiettivi strategici del Golfo.

Dettagli sull’attacco e le conseguenze immediate

Le prime ricostruzioni indicano che l’assalto è avvenuto nella mattinata, quando numerosi voli commerciali stavano atterrando e decollando.

Le forze di difesa saudite hanno risposto con sistemi anti-missile, ma il danno al terminal è stato comunque significativo. I testimoni hanno segnalato un forte boato seguito da una nuvola di fumo densa, che ha spinto i passeggeri e il personale a evacuare in fretta. L’aeroporto di Riyad è stato chiuso per diverse ore, mentre squadre di soccorso hanno iniziato le operazioni di ricerca e soccorso all’interno della zona colpita.

Le vittime confermate: una hostess egiziana e un palestinese

Tra i nomi di chi ha perso la vita in questo tragico episodio vi è una assistente di volo egiziana impiegata da una compagnia aerea saudita. La donna, descritta dai colleghi come professionale e molto apprezzata, era a bordo di un volo di collegamento interno al momento dell’esplosione. La seconda vittima identificata è un palestinese con documenti di viaggio egiziani la cui presenza a Riyad era legata a motivi personali e di lavoro. Entrambi i decessi sono stati confermati da un’autorità ospedaliera della capitale, che ha indicato il numero di morti in almeno due casi.

Conferma dell’ospedale di Riyad

Una fonte medica interna a un ospedale della capitale saudita ha confermato che i due individui sono stati trasportati in terapia intensiva, dove le loro condizioni si sono rapidamente deteriorate, culminando nel decesso. La stessa fonte ha sottolineato che le lesioni riportate sono state il risultato diretto dell’esplosione e non di eventuali ferite secondarie. Il personale sanitario ha descritto la scena come estremamente caotica, con numerosi feriti che hanno richiesto cure immediate, ma solo queste due persone sono state segnalate come decedute finora.

Risposte delle autorità e implicazioni future

Le autorità saudite hanno avviato un’indagine approfondita per accertare i mezzi e le modalità con cui i ribelli yemeniti Houthi sono riusciti a penetrare le difese dell’aeroporto di Riyad. Parallelamente, le compagnie aeree operative nella zona hanno rivisto i protocolli di sicurezza, potenziando le misure anti-terrorismo e limitando le operazioni di volo in prossimità di aree a rischio. L’evento sottolinea la necessità di una cooperazione più stretta tra i paesi del Golfo per contrastare le minacce provenienti dal conflitto yemenita, che continua a generare ripercussioni sulla sicurezza civile nella regione.