Durante la cosiddetta Festa dell’ottimismo tenutasi a Palazzo Vecchio, la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino ha lanciato una serie di critiche nei confronti di Matteo Renzi e del suo partito Italia Viva. L’intervento, trasmesso anche sui canali social, si è concentrato soprattutto sull’effetto elettorale dei sondaggi recenti, che secondo la stessa Appendino mostrerebbero un trend negativo per Renzi all’interno del campo progressista.

Le indagini d’opinione, citate dalla parlamentare, indicano che la presenza di Renzi non genera nuovi voti, ma piuttosto ne toglie una quota consistente a favore di altre formazioni di centro-sinistra. Appendino ha definito questo fenomeno un voto sottrattivo sostenendo che la vera domanda da porsi non è più “quanti voti porta” ma “quanti ne fa perdere”.

La sua analisi è stata accompagnata da richiami a episodi storici, dal Jobs Act al Reddito di cittadinanza, per dimostrare come il passato di Renzi continui a lasciare un segno negativo nella percezione degli elettori.

Le osservazioni di Appendino sul peso elettorale di Renzi

Nel corso della sua intervista, Appendino ha sottolineato la mancanza di affidabilità mostrata da Renzi, ricordando il crollo del governo Conte II, avviato con il cosiddetto “contratto alla tedesca” che si è dissolto nel gennaio 2021, in piena fase pandemica.

La parlamentare ha evidenziato che, sebbene Renzi abbia sostenuto la propria posizione con il discorso di garantismo, la sua evoluzione verso un atteggiamento più giustizialista appare più una scelta politica di convenienza che un reale impegno etico.

Il veto come gesto di coraggio

Appendino ha poi dichiarato che, in determinate circostanze, un veto può rappresentare un atto di coraggio necessario per preservare la credibilità di un’alternativa progressista. Il veto, secondo le parole della deputata, non è solo un gesto di opposizione, ma un segnale chiaro di volontà di non compromettere i principi fondanti, soprattutto quando la presenza di una figura politica rischia di indebolire la base elettorale. Questo approccio, definito “coraggioso”, è stato presentato come elemento distintivo del M5S rispetto ad altre formazioni.

Renzi risponde: la questione giudiziaria al centro del dibattito

Matteo Renzi, dal canto suo, ha respinto le accuse, spostando la discussione sul passato giudiziario di Appendino. Il leader di Italia Viva ha ricordato che la deputata è stata condannata con sentenza passata in giudicato, sostenendo che tale elemento non può essere ignorato in chiunque voglia occuparsi di politica. Renzi ha inoltre differenziato il concetto di garantismo da quello di fare morale, insinuando che Appendino stia cercando di “giustificare” la propria vicenda giudiziaria.

Appendino ha replicato con una nota, definendo la risposta di Renzi “una voglia di inquinare il dibattito” e sottolineando la necessità di concentrarsi sulla costruzione di una “alternativa solida e credibile” al governo attuale. Ha ricordato che già nel gennaio 2021, subito dopo una sentenza di primo grado su fatti legati a Piazza San Carlo, Renzi aveva espresso solidarietà verso di lei, insinuando così un cambiamento di posizione motivato più dalla convenienza politica che da principi stabili.

Ripercussioni sul campo largo: armi in Ucraina e linee di tassazione

Oltre alla questione elettorale, Appendino ha affrontato temi di politica estera e di bilancio, ribadendo una posizione netta contro la continuità dell’invio di armi all’Ucraina. La deputata ha affermato che, sebbene il sostegno economico e umanitario sia indispensabile, il proseguimento della militarizzazione rappresenta un “ciclo di escalation” che il centro-sinistra dovrebbe interrompere. In questo contesto, ha inoltre richiamato la necessità di un aumento della tassazione sui più ricchi, definendo tale misura parte di una più ampia strategia per contrastare la “guerra economica” e ridistribuire le risorse in maniera più equa.

Le affermazioni di Appendino, unite alla critica verso Renzi, hanno avuto riscontro anche sul territorio torinese, dove l’ex sindaca ha espresso sostegno all’attuale sindaco del PD, Stefano Lorusso, sottolineando l’importanza della “discontinuità” per costruire progetti credibili.