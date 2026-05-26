Roland Garros, Medvedev soffre il caldo e litiga con la moglie: "Comportati bene"

Roland Garros, Medvedev soffre il caldo e litiga con la moglie: "Comportati b...

Roland Garros, Medvedev soffre il caldo e litiga con la moglie: "Comportati b...

(Adnkronos) - Daniil Medvedev 'perde la testa' al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista russo ha debuttato nello Slam parigino contro l'australiano Adam Walton, trovando più difficoltà del previsto. A infastidire Medvedev, in particolare, sono le condizioni estreme che ha tro...