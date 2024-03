Gabriel Garko, pronto per il ritorno in tv con la mini fiction Se potessi dirti addio, ha spiegato perché è sparito dalle scene per anni. L’attore, dopo il coming out in diretta al GF, ha avuto bisogno di una pausa, ma le due cose non sono collegate.

Gabriel Garko: perché è sparito per anni dalla tv?

Intervistato dal Corriere della Sera, Gabriel Garko ha parlato del suo ritorno in tv. L’ultima fiction a cui ha preso parte è del 2017 e dal 29 marzo 2024 lo vedremo all’opera con Se potessi dirti addio di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Perché è sparito per anni dalle scene? L’attore aveva bisogno di respirare aria nuova.

Le parole di Gabriel Garko

Gabriel Garko ha dichiarato:

“Ho accettato questo progetto perché era quello giusto per tornare a recitare. Negli ultimi anni mi sono allontanato non per ritirarmi definitivamente dalle scene, ma perché avevo bisogno di staccare. La notorietà a volte è soffocante, sentivo la necessità di un polmone nuovo, di respirare aria diversa“

Gabriel Garko: il coming out non c’entra nulla con l’allontanamento

Gabriel Garko è sparito dalla tv dopo il coming out in diretta al GF. Viene spontaneo, quindi, pensare che le due cose siano connesse. L’attore, però, ci ha tenuto a sottolineare che non è andata così e che il suo orientamento sessuale non è stato un problema. Ha dichiarato: