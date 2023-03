Gabriel Garko: "Utero in affitto? No è meglio adottare"

Gabriel Garko si è raccontato senza filtri con il Corriere della Sera e, dopo aver svelato il suo sogno di diventare padre, ha dichiarato perché sarebbe contrario alla maternità surrogata.

Gabriel Garko: la confessione sulla paternità

Dopo aver fatto coming out in diretta tv Gabriel Garko ha ammesso che verrebbe ancora perseguitato dalle fan e ha anche ammesso che il suo sogno di diventare padre sarebbe lentamente sfumato. In merito alla possibilità di ricorrere alla maternità surrogata e a un cosiddetto utero in affitto l’attore ha ammesso: “Non vorrei mettere al mondo una nuova vita, semmai sarebbe bello adottare un bambino, per dagli la possibilità di una vita migliore e, per esempio, non capisco per quale motivo i single non possano assumere questo ruolo, oppure una famiglia arcobaleno”, ha affermato, e ancora: “L’importante è che siano delle brave persone e che possano assicurare la giusta, dovuta dignità a un orfano. Però… aggiungo che, pur avendo pensato spesso a compiere questo passo, oggigiorno forse non mi sento più motivato a diventare padre: non mi piace la società in cui viviamo e detesto l’accanimento morboso che impazza sui social.”

Oggi, dopo il suo coming out, sembra proprio che l’attore sia riuscito a trovare una nuova stabilità e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di sapere cosa gli riserverà il futuro. Garko continua ad essere estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata e non si conoscono ulteriori informazioni sulla sua sfera sentimentale.