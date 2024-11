"Fosse stato per me, per come ragiono io e per quanto sono riservato, il famoso coming out, non l'avrei mai fatto" confessa Gabriel Garko

Gabriel Garko, ospite di Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo, ha confessato di essersi sentito costretto a fare coming out o altre persone avrebbero raccontato la verità al suo posto.

La confessione di Gabriel Garko

L’attore 52enne ha rivelato il suo orientamento sessuale 4 anni fa, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In quell’edizione del reality si trovava tra i concorrenti anche Rosalinda Cannavò, ufficialmente la sua ex.

Racconta Garko: “C’era qualcuno che mi impediva di essere me stesso, sotto tanti punti di vista, perché dal momento in cui blocchi l’aspetto della sessualità, vuol dire che blocchi tutto, è come una piccola palla di neve che rotolando diventa immensa. Fosse stato per me, per come ragiono io e per quanto sono riservato, il famoso coming out, non l’avrei mai fatto. Perché io sono dell’opinione che fino a quando esisterà il coming out, significa che non si è realmente liberi”.

Costretto a fare coming out

Continua l’attore aggiungendo che lui si è sentito costretto a fare coming out. Afferma: “Purtroppo io mi sono trovato in un momento particolare della mia vita, dove o lo facevo io stesso il coming out o veniva fatto da terzi in maniera brutta.”

Per Garko si è trattato di un atto necessario in quel momento, che ha cercato di compiere nel modo più sincero e naturale possibile per poi continuare a vivere serenamente la propria vita. E infatti, dopo aver detto la verità, si è sentito liberato di un grande peso.