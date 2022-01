Benedetta Parodi, il segreto per un fisico perfetto anche a (quasi) 50 anni: “Non faccio diete drastiche”

Mangiare un po' di tutto, ma senza esagerare con le porzioni: sarebbe questo il segreto della conduttrice, che a quasi 50 anni sfoggia un fisico perfetto.

In cucina, si sa, è un portento, ma il suo fisico è sempre impeccabile: qual è il segreto di Benedetta Parodi per mantenersi in forma?

Benedetta Parodi, appassionata in cucina e fisico perfetto

Ha abbandonato la conduzione del tg e ha fatto del buon cibo il suo cavallo di battaglia.

Ai fornelli sperimenta piatti deliziosi, più e meno complicati, tra primi dai sapori intensi, contorni sopraffini, importanti secondi piatti, fino ai dessert più golosi.

In cucina prepara piatti di tutti i tipi, sperimentando innumerevoli ricette. Le piace assaggiare e portare in tavola pietanze prelibate, ma sa anche mantenersi in splendida forma. Qual è il segreto di Benedetta Parodi?

Benedetta Parodi, il suo segreto per non ingrassare

A spiegare come riesce a tenersi in forma è la stessa Benedetta Parodi, che il prossimo agosto spengerà le sue prime 50 candeline.

50 anni e non sentirli: il suo corpo appare sempre in ottima forma e tante fan vorrebbero conoscere il suo segreto.

La Parodi non si priva di niente, basta non esagerare con delle porzioni particolarmente abbondanti. Il segreto sarebbe quello di mangiare un po’ di tutto, ma con moderazione.

Intervistata dal settimanale Confidenze, la moglie di Fabio Caressa ha spiegato che due giorni alla settimana mangia meno, soprattutto nei periodi in cui tende a soddisfare qualche sfizio in più, per esempio durante le feste.

Nei giorni in cui rispetta un regime alimentare più attento e meno abbondante, la conduttrice opta per frutta, verdura e formaggi magri, evitando carboidrati, carne o pesce. Secondo le ultime ricerche, infatti, un dieta simile rinforzerebbe il sistema immunitario e aiuterebbe a stimolare il cervello.

Benedetta Parodi, il segreto per non ingrassare: le sue parole

“Non faccio mai diete drastiche. Anche perché, quando mi sento un po’ appesantita, posso preparare ricette leggere, ma lo stesso appetitose.

Per esempio, un piatto unico con poca pasta, condita con tre o quattro verdure che cucino in modo diverso: lessate, gratinate o saltate”, ha svelato Benedetta Parodi.

Accanto al suo segreto per mantenersi in forma, la minore di casa Parodi pratica sport, che aiuta il corpo e fa bene alla salute. Lei è una vera appassionata di cucina, ma anche di corsa.