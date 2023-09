Benedetta Parodi, il momento buio: "Non riesco a parlarne, mi fa ancora male"

In vista della nuova edizione di Bake Off Italia, Benedetta Parodi ha rilasciato un’intima intervista al Corriere della Sera e ha svelato per la prima volta un inaspettato retroscena sul periodo più buio della sua vita.

Benedetta Parodi: il periodo buio

Benedetta Parodi si è confessata senza filtri al Corriere della Sera e per la prima volta ha rivelato quale sarebbe stato il periodo più buio della sua vita. La conduttrice ha svelato che in assoluto per lei sarebbe stata la morte di suo padre, lutto con cui ancora oggi si trova a convivere e che non è mai riuscita a metabolizzare. “La morte di mio padre: non ero pronta e non l’ho digerita nemmeno adesso. Non riesco a metabolizzarla, mi fa male solo parlarne. E non riesco a spiegarlo a mia madre”. Il più bello è stato, invece, “La nascita dei miei figli, è troppo banale?”, ha ammesso.

La conduttrice ha anche ammesso che il suo sogno sarebbe quello di partecipare a uno show simile a “Casa Vianello” insieme a suo marito, Fabio Caressa. I due sono legati da oltre 20 anni e sono ancora felici e uniti.

“Momenti di incaz*ature sì, il lavoro frenetico e le cose non dette possono innescare periodi di incomprensione anche di un paio di mesi. Poi uno dei due cede e si resetta. In genere è Fabio”. Poi c’è Sanremo. “Ci sono stata una volta per Fazio con mia sorella. Ricordo con terrore la scalinata: per fortuna la Littizzetto fu molto carina e mi venne incontro. Se proprio devo sognare in grande, mi piacerebbe fare la co-conduttrice quando ci sarà la mia Matilde che canta”, ha detto.