La bellissima Michelle Hunziker ce l’ha fatta. Dopo anni a sognarlo, salirà finalmente sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025. Sarà a Basilea, davanti a milioni di spettatori collegati da tutto il mondo. Ma non senza rinunce. Non senza un accordo, faticosamente cucito con Mediaset. Striscia la Notizia non aspetta nessuno, nemmeno l’evento musicale più grande d’Europa.

Michelle Hunziker tra Striscia e Eurovision: trovato l’accordo

La trattativa non è stata semplice. Michelle Hunziker lo racconta con entusiasmo, ma anche con quella punta di fatica che certe conquiste portano sempre dietro. “Essendo in onda tutti i giorni con Striscia, con Gerrino, fino al 10 giugno… durante la settimana non potevo lasciare, ovviamente”, spiega. Quindi? Soluzione: via libera solo per la finale di sabato. Niente semifinali. Un compromesso, sì, ma per lei comunque un’enorme vittoria: “Mi hanno dato il sabato, che è la finale, e di questo sono molto grato”, dice sorridendo.

In fondo, il cuore della gara è proprio lì, nella notte in cui tutto si decide.

E intanto il calendario si stringe. Striscia, il Tg satirico, continua a macinare puntate. L’Eurovision, invece, è pronto a travolgerla con la sua follia organizzativa. Tempi strettissimi. Regole severe. “Dobbiamo essere come orologi svizzeri, capito?”, scherza Michelle. Tre minuti per esibirsi. Due per cambiare scena. Un minuto per sorridere e ripartire. Bam, bam, bam. Niente margine d’errore. Un ritmo che toglie il fiato solo a pensarci.

Una conduzione multilingue per celebrare la Svizzera

La diretta sarà in inglese, certo. Ma non solo. “La lingua ufficiale sarà l’inglese, così che tutti i 37 paesi possano capire bene cosa devono fare, come votare, conoscere tutte le regole”, precisa Michelle Hunziker. Però, dato che siamo in Svizzera, ci sarà anche un po’ di francese, tedesco… e naturalmente l’italiano. “Ogni tanto giocheremo anche con le lingue”, promette, già divertita all’idea.

Un mix che riflette lo spirito dell’evento. E anche un po’ quello della Hunziker stessa, cittadina del mondo ma sempre con radici ben piantate.

Il sogno di condurre l’Eurovision sembrava lontano. Quasi impossibile. E invece eccola qui. Con 200 milioni di occhi puntati addosso. Con il batticuore che sale. Con una sola certezza: stavolta, il palco è suo.