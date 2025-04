In occasione del compleanno del figlio Gabrio Tullio, Eros Ramazzotti ha riunito tutta la sua famiglia allargata. Mancava però l’ex moglie Michelle Hunziker. Come mai la showgirl svizzera era assente?

Eros Ramazzotti festeggia il compleanno del figlio Gabrio Tullio

Il figlio di Eros Ramazzotti e dell’ex moglie Marika Pellegrini, Gabrio Tullio, ha compiuto 10 anni. Per il suo compleanno, il cantautore romano ha deciso di riunire tutta la famiglia allargata in un noto ristorante zona San Siro a Milano. Alla festa erano presenti Aurora con Goffredo Cerza, futuro sposo, e il loro piccolo Cesare, Raffaela Maria, la primogenita di Eros e Marika, la stessa Pellegrini e Ariela, la figlia avuta dal nuovo compagno, William Djoko, anch’egli presente al party. Mancava però Michelle Hunziker. Come mai?

Eros Ramazzotti con la famiglia allargata per un compleanno: ma dov’è Michelle Hunziker?

Come abbiamo visto, in occasione dei 10 anni di Gabrio Tullio, Eros Ramazzotti ha voluto riunire tutta la famiglia allargata, a testimonianza di come si possa restare uniti anche quando ad esempio ci si separa e creare un ambiente sano e sereno per tutto. Alla festa non è passata inosservata l’assenza di Michelle Hunziker, non si conosce il motivo per cui non era presente, magari per impegni lavorativi ma nel corso della serata sono comunque arrivati anche i suoi auguri.