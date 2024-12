Un amore che cresce nel tempo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno finalmente deciso di compiere il grande passo verso il matrimonio. La notizia, che ha fatto il giro del web, è stata annunciata dalla stessa Aurora tramite un post su Instagram, dove ha condiviso un momento di grande emozione: la proposta di matrimonio ricevuta dal suo compagno. La coppia, che si è conosciuta nel 2018, ha vissuto un percorso d’amore intenso, culminato con la nascita del loro primo figlio, Cesare, avvenuta nel marzo del 2023.

Un momento indimenticabile a Londra

La proposta è avvenuta in un luogo speciale per entrambi, precisamente a Londra, durante una visita al Winter Wonderland, un parco divertimenti invernale. Goffredo, inginocchiato e con un anello di diamanti in mano, ha chiesto ad Aurora di diventare sua moglie. La reazione della giovane è stata di pura gioia e sorpresa, un momento che rimarrà impresso nei loro cuori per sempre. La scelta di questo luogo non è casuale: è qui che i due si sono incontrati grazie a un’amica comune, segnando l’inizio della loro storia d’amore.

Un pegno d’amore significativo

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Aurora aveva parlato di un anello ricevuto in precedenza da Goffredo, definendolo un “promise ring”, simbolo di un amore eterno. Sebbene inizialmente avesse dichiarato che il matrimonio non era una priorità immediata, la proposta di Goffredo ha cambiato le carte in tavola. La giovane madre aveva infatti affermato che prima avrebbero voluto avere un secondo figlio, ma ora sembra che i piani siano cambiati, portando la coppia a un passo decisivo verso l’altare.

Un futuro luminoso insieme

Con la proposta di matrimonio, Aurora e Goffredo si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro vita insieme. La loro storia d’amore, caratterizzata da momenti di dolcezza e complicità, si arricchisce ora di un impegno formale che suggella il loro legame. I fan della coppia non possono che gioire per questa notizia, che rappresenta un traguardo importante e un segno di un amore che continua a crescere e a rafforzarsi nel tempo.