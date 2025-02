Michelle Hunziker è stata paparazzata assieme a Nino Tronchetti Provera, ovvero lo zio di Giovanni, l’attuale fidanzato di Chiara Ferragni. Flirt o amicizia?

Michelle Hunziker, cena con Nino Tronchetti Provera: chi è

Solamente qualche giorno fa la bella Michelle Hunziker era stata paparazzata a St. Moritz assieme al modello ed ex rugbista Alvise Rigo. Adesso invece la conduttrice svizzera è stata immortalata dal settimanale Oggi a cena con Nino Tronchetti Provera, manager nonché zio di Giovanni, l’attuale fidanzato di Chiara Ferragni. Nino Tronchetti Provera ha 55 anni, è divorziato e padre di tre figli ed è appunto il cugino di Marco Tronchetti Provera, il padre di Giovanni. Laureato in Economia alla LUISS di Roma e con MBA presso INSEAD è stato uno dei primi ad occuparsi di sostenibilità, tanto che nel 2007 ha fondato il marchio Ambienta.

I dettagli della cena tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

Secondo il Settimanale Oggi, la cena tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbe stata una cena “intima”. I due hanno cenato in un rinomato ristorante in via Montenapoleone a Milano, cena durata ben 3 ore. Dalle foto non si vedono atteggiamenti romantici, quindi potrebbe anche trattarsi di semplice amicizia. Recentemente Michelle ha dichiarato di essere pronta ad amare di nuovo, sarà Nino il fortunato?