Sia Belen Rodriguez che Michelle Hunziker si sono proclamate ufficialmente single ma, sarà la verità o entrambe stanno solo nascondendo i loro nuovi fidanzati? Ecco tutta la verità.

Belen Rodriguez avvistata con un uomo misterioso

Qualche giorno fa, ospite da Fazio a “Che Tempo Che Fa”, Belen Rodriguez ha parlato della sua vita sentimentale. Ecco cosa ha detto: “Un momento di cambiamenti. Sono single per la prima volta dopo vent’anni, ho cambiato rete, ho tagliato i capelli e ho anche compiuto 40 anni.” Belen, quindi, si proclama single ma, sarà la verità? Poco tempo fa, infatti, Gabriele Parpiglia aveva lanciato una clamorosa indiscrezione, e cioè che la showgirl argentina nasconde un amore segreto dal cognome altisonante. Segreto perché, a quanto pare, lui deve risolvere la propria situazione personale. C’è anche chi, invece, aveva infiammato il web asserendo di un possibile ritorno di fiamma sia con Stefano De Martino, sia con Antonino Spinalbese. Ma, quale sarà la verità?

Michelle Hunziker e l’amore segreto

Stesso discorso per un’altra showgirl, ovvero per Michelle Hunziker. Anche la conduttrice di “Striscia”, intervistata da Silvia Toffanin a “Verissimo“, alla domanda su coma va l’amore, aveva risposto di essere molto serena. Poco tempo prima aveva affermato di essere single. Ma, anche per lei, sarà la verità? Recentemente era stata paparazzata in montagna con Alvise Rigo, e modello ed ex giocatore di rugby.