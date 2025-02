Michelle Hunziker e Alvise Rigo: un nuovo amore in vista?

Un nuovo capitolo per Michelle Hunziker

Dopo mesi di silenzio e riservatezza, Michelle Hunziker sembra essere tornata al centro dell’attenzione mediatica grazie a un presunto nuovo flirt. La conduttrice, nota per la sua carriera brillante e la sua vita privata movimentata, potrebbe aver trovato un nuovo compagno in Alvise Rigo, un giovane modello ed ex rugbista. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, i due sarebbero stati avvistati insieme in diverse occasioni, alimentando così le voci su una possibile relazione.

Chi è Alvise Rigo?

Classe 1993, Alvise Rigo è un giovane veneziano che ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda dopo una carriera nel rugby. Ha giocato in squadre di prestigio come il Mogliano Rugby e il Lazio Rugby, prima di dedicarsi completamente al modeling e alla carriera di personal trainer. La sua presenza nel mondo dello spettacolo è aumentata negli ultimi anni, con partecipazioni a eventi di grande rilievo come il festival di Sanremo e il programma Ballando con le stelle. Recentemente, ha anche intrapreso la carriera di attore, partecipando a produzioni di successo.

Un incontro fortuito a Saint Moritz

La scintilla tra Michelle e Alvise sarebbe scoccata durante un evento a Saint Moritz, dove entrambi erano presenti per la presentazione della nuova linea neve di Giorgio Armani. Le immagini condivise sui social hanno catturato l’attenzione dei fan, che si sono subito chiesti se ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Nonostante le speculazioni, i due sembrano mantenere un certo riserbo riguardo alla loro relazione, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

Il parere dei fan e dei media

Il pubblico sembra approvare questa nuova potenziale coppia, con molti fan di Michelle Hunziker che hanno già iniziato a seguire Alvise Rigo sui social media. La differenza di età tra i due, simile a quella che aveva con l’ex marito Tomaso Trussardi, ha suscitato curiosità e dibattiti. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla natura della loro relazione. I fan attendono con ansia notizie più concrete, mentre i media continuano a monitorare la situazione.