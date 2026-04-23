Trump assicura: non userò l'arma nucleare e parla di un accordo con l'Iran

Trump rifiuta l'uso dell'arma nucleare e rivendica progressi con l'Iran, evocando anche il ruolo del Papa e implicazioni per l'Italia

In un breve intervento pubblico il presidente donald trump ha ribadito di non voler ricorrere a un’arma nucleare nel conflitto con l’Iran, sostenendo che le forze convenzionali avrebbero già inflitto danni significativi. Secondo il presidente, l’opzione atomica non è necessaria e a suo avviso «a nessuno dovrebbe essere consentito usare armi nucleari», una presa di posizione volta a rassicurare sul controllo militare ma che solleva questioni di credibilità e deterrenza.

Lo stesso discorso ha toccato anche il fronte diplomatico: Trump ha rivendicato progressi nei colloqui con Teheran, affermando che esisterebbe un’intesa su punti chiave del programma nucleare iraniano. Queste affermazioni, tuttavia, non sono state corroborate da conferme ufficiali iraniane: il quadro resta parziale e richiede ulteriori verifiche indipendenti.

Dichiarazioni sul papa e il richiamo alla sicurezza dell’Italia

Il presidente Usa ha rivolto parole anche al Papa, sostenendo che il Pontefice «deve capire» l’impossibilità per l’Iran di dotarsi di armi atomiche perché ciò metterebbe in pericolo ogni Paese, inclusa l’Italia, dove risiede il Papa. Trump ha inoltre detto di non avere «niente contro il Papa», pur contestando presunte dichiarazioni da lui attribuite al Pontefice.

In questo contesto il capo della Casa Bianca ha evocato la necessità di mantenere una posizione ferma per la sicurezza internazionale, mischiando considerazioni di ordine morale e strategico.

Attribuzioni e verifiche

Le parole rivolte al Papa comprendono anche un rimando a dichiarazioni che, secondo diversi osservatori, non risultano effettivamente pronunciate dal Pontefice: ciò solleva il tema della verifica delle fonti e del fatto che affermazioni pubbliche possono essere interpretate o rilanciate in modo impreciso. È importante sottolineare che la comunicazione politica spesso mescola elementi di pressione diplomatica con messaggi destinati all’opinione pubblica.

Presunto accordo sul nucleare e aspetti tecnici

Trump ha descritto come significative le aperture di Teheran, affermando che l’Iran avrebbe acconsentito a rinunciare al suo programma di arricchimento dell’uranio e persino a restituire quanto definito dal presidente come «nuclear dust». Non è chiaro a cosa si riferisse esattamente questa espressione: alcuni riferimenti parlano di quantitativi di materiale fissile già prodotti, ma le autorità iraniane non hanno confermato tali dettagli. La mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte di Teheran rende cruciale l’attività di monitoraggio da parte degli organismi internazionali.

Limiti e ambiguità

Secondo Trump, la rinuncia iraniana non sarebbe limitata nel tempo e non prevederebbe il classico «limite di 20 anni» di cui si è discusso in passato. Questa affermazione, se verificata, rappresenterebbe un cambio sostanziale rispetto agli accordi storici, ma rimane su un piano di dichiarazione politica finché non saranno resi pubblici termini scritti e controlli tecnici sul materiale nucleare.

Impatto regionale e ricadute economiche

Il presidente ha inoltre elogiato il blocco navale nello Stretto di Hormuz, sostenendo che nessuna nave prova a violarlo e che la misura ha contribuito a una stabilità dei mercati energetici. In questo racconto il prezzo del petrolio sarebbe in calo e i mercati finanziari risponderebbero positivamente alle prospettive di distensione. Tuttavia, esperti sottolineano come la situazione resti volatile e soggetta a rapidi ribaltoni in caso di passi falsi diplomatici o militari.

Prossimi passi negoziali e mediazione

Sul fronte delle trattative, il presidente ha annunciato la possibilità di un nuovo round di colloqui «probabilmente nel corso del weekend» e ha citato la mediazione del Pakistan e la possibilità che l’accordo possa essere firmato a Islamabad. Trump ha anche detto che sarebbe disponibile a recarsi sul posto se richiesto. Al tempo stesso, ha avvertito che in assenza di intesa «si ricomincia a combattere», frase poi mitigata per ridurne la portata: un contrasto che mette in luce la tensione tra l’opzione diplomatica e quella militare.

Il quadro delineato dal presidente è dunque di ottimismo cautelativo, ma la mancanza di conferme da parte iraniana e la necessità di dettagli tecnici sul controllo del materiale nucleare rendono il percorso ancora incerto. Resta decisivo il ruolo delle verifiche internazionali e di canali diplomatici multilaterali per trasformare le dichiarazioni in impegni concreti e trasparenti.