I vicini hanno udito colpi di arma da fuoco dopo un litigio: almeno quattro proiettili sarebbero stati esplosi. La situazione

Un litigio con urla, poi l’esplosione di almeno quattro proiettili. É accaduto nella serata di giovedì 23 aprile in un’abitazione di Foggia dove un uomo, guardia giurata, ha sparato alla moglie uccidendola. L’autore del gesto è successivamente stato fermato dai carabinieri per essere identificato e portato in caserma. La coppia ha due figli, un ragazzo ed una ragazza, di più di 20 anni.

La ricostruzione dei fatti.

Foggia, spara alla moglie e la uccide: arrestata guardia giurata di 48 anni

Il dramma è avvenuto in via Gaetano Salvemini e sono stati i vicini della coppia a lanciare l’allarme raccontando di aver udito prima un litigio e poi l’esplosione di colpi di arma da fuoco. Proiettili, almeno uno dei quali ha raggiunto Stefania R.

di 46 anni uccidendola: a sparare è stato il marito, Antonio F., guardia giurata di 48 anni come riportato da Ansa.

Sembra che la coppia abbia anche due figli di oltre 20 anni ma non è chiaro se in quel momento si trovassero in casa. Medico legale e carabinieri sono giunti sul posto dove hanno trovato il 48enne arrestandolo.

Sono stati ascoltati i vicini di casa che con le loro testimonianze hanno aiutato le forze dell’ordine a dar forma ad una prima ricostruzione dei fatti; verrà ascoltato anche il 48enne nelle prossime ore per comprendere meglio cosa sia accaduto in quell’abitazione. L’arma da fuoco utilizzata per compiere il femminicidio è stata sequestrata.