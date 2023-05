Lo ha stabilito l’esito di una causa parallela intentata negli Usa: per gli abusi di Jeffrey Epstein Deutsche Bank risarcirà le vittime con 75 milioni di dollari. Perché? Secondo una class action l’istituto tedesco avrebbe agevolato la condotta criminale del finanziere. Ecco perché la banca tedesca Deutsche Bank ha accettato di pagare un risarcimento totale di 75 milioni di dollari. Li dovrà risarcire alle persone fatte oggetto di abusi sessuali da parte Jeffrey Epstein.

Abusi di Jeffrey Epstein, Deutsche Bank paga

Il finanziere statunitense arrestato nel luglio del 2019 con l’accusa di sfruttamento sessuale di decine di donne e ragazze minorenni si era tolto la vita a pochi giorni dal suo fermo di polizia. E da quanto si apprende quel risarcimento è stato statuito dai giudici per chiudere una causa collettiva intentata contro la banca a New York lo scorso novembre. DB era accusata dalle vittime di Epstein di aver accettato di avere il finanziere come cliente. E di averlo fatto malgrado sapesse dei crimini sessuali di cui era accusato.

Cosa hanno stabilito i giudici Usa

Cosa significa? Che in questo modo la banca avrebbe permesso ad Epstein di continuare ad arricchirsi e di avere peso economico per per pagare decine di donne in cambio di prestazioni sessuali. Attenzione: quel risarcimento non implica alcuna ammissione di colpa diretta da parte di Deutsche Bank.