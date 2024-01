Virginia Giuffre è tornata a lanciare pesanti accuse al principe Andrea. La donna sostiene che nella villa di Jeffrey Epstein c’è anche un altro reale oltre al figlio di Elisabetta II. Le nuove rivelazioni sono scottanti.

Principe Andrea: Virginia Giuffre fa nuove rivelazioni sulla villa di Epstein

Secondo Virginia Giuffre, nella villa di Jeffrey Epstein c’era anche un altro reale oltre al principe Andrea. Per fare sesso con quest’ultimo, quando aveva soltanto 17 anni, venne pagata 15.000 dollari da Epstein. Dell’altro personaggio di sangue blu, però, non ha fatto il nome. Queste nuove scottanti rivelazioni sono contenute nell’ultima tranche di documenti appena aperti sul caso Epstein.

Le nuove rivelazioni di Virginia Giuffre emergono a distanza di anni dal suicidio in carcere di Jeffrey Epstein, imprenditore americano arrestato per abusi sessuali. Con l’apertura degli ultimi documenti torna in auge anche la discussa figura del principe Andrea, che ha sempre negato le accuse della donna oggi 40enne ma le ha versato 12 milioni di sterline per chiudere la faccenda.

Chi è l’altro reale di cui parla Virginia Giuffre?

Oltre al principe Andrea, c’era un altro reale che frequentava la villa di Epstein. Virginia ricorda solo che parlava una “lingua straniera“, ma “parlava bene l’inglese“. A suo dire, Epstein e la sua signora Ghislaine Maxwell l’hanno “venduta” facendola prostituire anche con un “leader mondiale“, che era un principe. Al momento, la sua identità non è chiara.