Un terremoto di magnitudo 5.6 ha scosso Taiwan e altre città del nord e centro, provocando allerte tsunami e l’invio di messaggi di emergenza.

Taiwan, situata in una zona altamente sismica lungo il cosiddetto “Anello di Fuoco del Pacifico”, è frequentemente soggetta a terremoti. Oggi, una scossa di magnitudo 5.6 ha colpito il nord-est dell’isola, ricordando quanto sia cruciale la preparazione e la risposta rapida in caso di eventi sismici.

Scossa di terremoto scuote Taiwan: magnitudo 5.6

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha scosso il nord-est di Taiwan, con epicentro localizzato in mare, a breve distanza dalla costa della contea di Yilan. L’evento si è verificato alle 12:37 ora locale (5:37 in Italia) a una profondità di 66,8 chilometri. Secondo il Central Weather Bureau (CWA), non sarebbero stati segnalati né feriti né danni significativi, ma l’intensità massima registrata, di livello 4 sulla scala locale, ha fatto oscillare edifici e scuole nell’area circostante.

L’epicentro è stato calcolato a 16,9 chilometri a sud-est del capoluogo di Yilan, in acque relativamente profonde, una condizione che potrebbe aver attenuato l’impatto sulla terraferma. Tremori di varia entità sono stati percepiti anche in città come Hualien e Taichung, mentre molti residenti di Taipei hanno segnalato oscillazioni di mobili e lampadari. Secondo il CWA, “la popolazione deve mantenere la calma e seguire le procedure di autoprotezione standard”, sottolineando che la profondità del sisma ha ridotto la probabilità di danni gravi, ma non elimina completamente il rischio di scosse secondarie.

Scossa di terremoto scuote Taiwan: magnitudo 5.6, diramata allerta tsunami a Taipei

L’evento ha generato una risposta immediata delle autorità locali: il Centro di Allerta Terremoti di Taiwan ha attivato il sistema di messaggistica di emergenza per Taipei e Yilan, diffondendo allerte preventive e istruzioni di sicurezza. I cittadini sono stati invitati a prepararsi a possibili scosse successive, controllare kit di emergenza e verificare strutture domestiche e luoghi di lavoro. In aggiunta, è stato diramato un allarme tsunami a scopo precauzionale, anche se al momento non sono stati rilevati movimenti anomali significativi del livello del mare.

La scossa è stata percepita fino alla provincia del Fujian, nella Cina sud-orientale, al di là dello Stretto di Taiwan, come confermato dai social media locali. L’agenzia taiwanese CNA ha evidenziato che eventi di questa magnitudo, seppur non eccezionali per l’isola, richiedono sempre una risposta coordinata per ridurre i rischi e sensibilizzare la popolazione alla sicurezza sismica.