Paura nella notte in Italia: violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.5

La terra trema ancora in Campania. Questa notte, intorno alle ore 1.28, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 con epicentro a circa 2 km da Montecorice, in provincia di Salerno, a una profondità di 319 km.

A farlo sapere l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, l’INGV. Tanta la paura tra la popolazione, diverse sono state le segnalazioni.

Una notte di paura nel Cilento per via di una violenta scossa di terremoto registrata intorno all’una con epicentro a Montecorice. Altre le località dove potrebbe essere stata avvertita la scossa, ovvero Castellabate, Perdifumo, Serramezzana, San Mauro Cilento e Laureana Cilento. Sebbene ci siano state diverse segnalazioni, c’è anche chi sostiene di non essersi accorto di nulla. Fortunatamente al momento non si registrano danni né a persone né a cose, grazie anche alla profondità molto elevata in cui si è generato il sisma (319 km), infatti l’energia si è dispersa prima di raggiungere la superficie.