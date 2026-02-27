Paura in Perù, una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.0, è stata registrata nella Capitale Lima. Tutti i dettagli.

Fortissima scossa di terremoto nella Capitale: è allerta

Alle ore 18.21 locali di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, è stata registrata una violenta scossa di terremoto in Perù, nell’area della capitale Lima. A riferirlo è stato l’Istituto Geofisico dello stato sudamericano con un messaggio sui social: “rapporto sismico: data 26 febbraio 2026, ore 18.21 locali, magnitudo 5.0, profondità 53 km, epicentro nel mare 36 km a ovest di Chilca, provincia di Canete, regione di Lima.” La zona di Chilca è molto frequentata da escursionisti e campeggiatori.

Violenta scossa di terremoto in Perù: non si registrano danni né a persone né a cose

Quando in Italia era piena notte, nell’area di Lima, in Perù, è stata registrata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.0. La scossa è stata avvertita da diversi residenti di Lima, che hanno parlato di un fortissimo boato pochi istanti prima che la terra tremasse. Le autorità hanno esortato la popolazione a fare attenzione e ad adottare misure preventive. Al momento fortunatamente non risultano danni né a persone né a cose. Solamente tanta paura tra la popolazione peruviana.