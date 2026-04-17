Bimba di 5 anni morta a Polistena: indagini sulla dinamica dell'incidente

A Polistena una bambina di 5 anni, identificata come Chiara Mammola, è morta dopo essere stata investita da un trattore: sindaco e comunità hanno proclamato il lutto cittadino

Una tragedia ha colpito la cittadina di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, quando una bambina di cinque anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un trattore. L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì 15 aprile in un terreno di proprietà familiare; i soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente ma non hanno potuto che constatare il decesso della piccola.

Le autorità locali e la comunità restano profondamente scosse da quanto accaduto, e le indagini della Polizia di Stato sono state avviate per ricostruire la dinamica.

Secondo le prime informazioni la vittima è stata identificata come Chiara Mammola. Il trattore era guidato dal padre della bambina; non è al momento chiaro se la piccola sia caduta dal mezzo in movimento o se sia scesa durante una manovra e sia stata successivamente travolta.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e valutando elementi tecnici per chiarire la sequenza dei fatti. In questa fase, ogni ipotesi resta aperta e verrà verificata con attenzione.

Le circostanze dell’incidente

L’evento è avvenuto durante operazioni in un terreno riconducibile alla famiglia: si tratta di un contesto rurale in cui spesso si svolgono attività quotidiane con macchine agricole.

La prima ricostruzione parla di un impatto tra la bimba e il mezzo, ma permane incertezza sulla precisa dinamica. Gli investigatori della Polizia di Stato stanno lavorando per stabilire se si tratti di una caduta accidentale dal trattore in movimento o di un incidente durante una manovra. Saranno determinanti le testimonianze oculari e gli eventuali rilievi tecnici effettuati sul posto.

Ipotesi al vaglio degli inquirenti

Tra le piste investigative al centro degli accertamenti c’è l’ipotesi che la bambina possa essere scesa dal mezzo durante una manovra oppure che sia caduta mentre il trattore si trovava in movimento. Le autorità stanno valutando anche aspetti legati alla visibilità, alla velocità del mezzo e alle condizioni del terreno. L’uso di rilievi tecnici e l’acquisizione di eventuali filmati o immagini saranno strumenti utili per ricostruire la sequenza temporale degli eventi e per chiarire responsabilità e dinamiche.

La reazione della comunità e le decisioni istituzionali

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in tutta la città di Polistena. Il sindaco, Michele Tripodi, ha espresso vicinanza alla famiglia e ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno delle esequie della bambina, fissate per il pomeriggio di venerdì 17 aprile. Con questo gesto l’amministrazione intende promuovere momenti di rispetto, raccoglimento e condivisione del dolore collettivo. Le comunicazioni ufficiali del Comune sottolineano la partecipazione dell’intera comunità al lutto dei familiari.

Impatto sociale ed emotivo

Un dramma di questa portata mette in primo piano il peso emotivo su parenti, amici e vicini: la perdita di una bambina così giovane provoca reazioni di incredulità e tristezza diffuse. Allo stesso tempo, l’episodio riapre il tema della sicurezza nelle attività agricole, in particolare della presenza di minori attorno a mezzi meccanici. Pur evitando facili giudizi, molti cittadini e rappresentanti locali riflettono oggi sull’importanza di misure che riducano il rischio di incidenti in contesti rurali.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’accaduto e definire eventuali responsabilità. Nel frattempo la comunità di Polistena si prepara a dare l’ultimo saluto alla piccola Chiara Mammola, in una giornata in cui il lutto cittadino vuole tradurre il dolore collettivo in un momento di rispetto e raccoglimento. Le autorità competenti continueranno a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili nuovi elementi.