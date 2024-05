I cittadini di Salerno hanno avuto momenti di grande paura. Un cacciabombardiere ha sorvolato il cielo della città, facendo un grande rumore.

Cacciabombardiere sorvola Salerno: paura per i cittadini

Un cacciabombardiere ha sorvolato il cielo di Salerno nella giornata di oggi, giovedì 23 maggio 2024, alle 18.30. Il rombo del motore dell’aereo ha attirato l’attenzione di moltissimi cittadini, che si sono spaventati e sono corsi alle finestre e sui balconi, incuriositi ma anche molto spaventati per il rumore così forte da far tremare i vetri.

Caccia nei cieli di Salerno: la curiosità social

La paura dei cittadini, così come la loro grande curiosità, sono state condivise immediatamente sui social network. Per il momento non ci sono ulteriori notizie, ma tenendo conto delle numerose esercitazioni che si tengono nella vicina zona militare di Persano, potrebbe trattarsi di un aereo di ritorno da un addestramento.