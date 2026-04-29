Accoltellamento a Londra nel quartiere ebraico di Golders Green: due feriti e sospetto arrestato

Momenti di forte allarme a Londra, nel quartiere di Golders Green, dove due persone della comunità ebraica sono state accoltellate in strada da un uomo armato. L’episodio, avvenuto vicino a una sinagoga e in un’area molto frequentata, ha provocato un rapido intervento dei servizi di sicurezza locali e delle forze dell’ordine, riaprendo il dibattito sulla sicurezza della comunità e sulle recenti tensioni antisemite nella capitale britannica.

Accoltellamento nel cuore del quartiere ebraico a Londra

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da tensioni e precedenti atti vandalici nella stessa area. Nei giorni scorsi, infatti, erano stati registrati incendi dolosi: ambulanze dell’organizzazione Hatzola erano state date alle fiamme nelle vicinanze e, a poca distanza dal luogo dell’accoltellamento, anche un muro commemorativo era stato incendiato.

Per questo motivo le autorità parlano di un clima di crescente preoccupazione legato a episodi di matrice antisemita nella capitale britannica.

Il primo ministro Keir Starmer ha espresso forte allarme, definendo la situazione “profondamente preoccupante” e sottolineando la necessità di sostenere le indagini e contrastare con decisione reati di questo tipo, evidenziando come episodi simili si stiano ripetendo con eccessiva frequenza.

Anche il sindaco di Londra Sadiq Khan ha condannato l’attacco, ringraziando polizia e volontari per il rapido intervento e ribadendo che l’antisemitismo non può avere spazio nella società, ricordando di essere in contatto costante con le autorità.

Ulteriori reazioni sono arrivate dalla deputata locale Sarah Sackman e dal Board of Deputies of British Jews, entrambi impegnati nel confronto con le istituzioni per rafforzare la risposta alla sicurezza della comunità. Le autorità hanno inoltre rafforzato la presenza delle forze dell’ordine nella zona mentre proseguono le indagini per chiarire dinamica e movente dell’attacco.

Accoltellamento a Londra nel quartiere ebraico di Golders Green: due feriti e sospetto arrestato

Come riportato da Sky News, momenti di forte tensione a Golders Green, quartiere a nord di Londra con una consistente comunità ebraica ortodossa, dove due uomini sono stati feriti a coltellate in pieno giorno. L’episodio si è verificato tra Golders Green Road e le vie adiacenti, non lontano da una sinagoga e da una zona commerciale molto frequentata. Secondo le ricostruzioni della BBC, un individuo è stato visto mentre correva per strada impugnando un’arma da taglio e cercando di colpire alcuni passanti, in particolare membri della comunità ebraica.

A dare l’allarme sarebbe stata l’organizzazione di sicurezza volontaria Shomrim, i cui operatori sono intervenuti rapidamente riuscendo a bloccare il sospetto prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Successivamente la polizia metropolitana ha preso in consegna l’uomo, immobilizzandolo anche con l’uso di un taser. I due feriti sono stati soccorsi dall’organizzazione medica Hatzola, attiva nella comunità ebraica locale; al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni. Alcune immagini riprese da telecamere di sorveglianza e circolate sui social mostrerebbero una delle aggressioni avvenute mentre una vittima si trovava a una fermata dell’autobus. Un testimone, residente della zona, ha riferito che i ferimenti sarebbero avvenuti sia lungo la strada principale sia in una via laterale nei pressi della sinagoga.