Un violento accoltellamento ha scosso la zona commerciale di Merrylands, a Sydney, causando un tragico bilancio. L’aggressore, subito arrestato, avrebbe colpito sia all’interno di un negozio sia sul marciapiede, seminando panico tra i passanti e i negozianti. La polizia indaga sulle dinamiche dell’assalto e sulle motivazioni dietro l’episodio.

Accoltellamento in zona commerciale a Sydney: profilo dell’arrestato

Le autorità del Nuovo Galles del Sud hanno confermato che l’uomo fermato è “noto alle forze dell’ordine per reati minori e diversi episodi legati alla salute mentale”, come dichiarato dal sovrintendente Simon Glasser.

Come riportato da 1News, l’aggressore avrebbe utilizzato un coltello da cucina di circa 20–30 cm, e che la scena, vista da passanti e negozianti, è stata descritta come “terrificante”, con soccorritori che hanno dovuto operare in un clima di grande confusione e paura. Le autorità hanno istituito un’area di indagine e incoraggiano chiunque abbia informazioni utili a contattare la polizia mentre proseguono gli accertamenti per comprendere la dinamica completa dei fatti.

Accoltellamento in zona commerciale a Sydney: una vittima e due feriti

Questa mattina, poco prima delle 10:00, una sparatoria con coltello ha scosso il quartiere commerciale di Merrylands, nella parte occidentale di Sydney, Nuovo Galles del Sud.

Stando alle indiscrezioni di ABC News, un uomo, stimato tra i 30 e i 40 anni, è stato colpito mortalmente e nonostante i tentativi di soccorso “è morto sul posto”; altri due — un ragazzo di 22 anni e una donna di 47 — sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. I tre ferimenti si sono verificati mentre l’aggressore sembrava colpire in maniera casuale: secondo la polizia, “non c’è alcuna relazione tra le vittime” e l’attacco è ritenuto al momento “random e senza un movente chiaro”.

L’assalto si è svolto in una via pedonale frequentata, con due dei colpi inferti all’interno di un negozio e un terzo sul marciapiede, poco distante dalla stazione ferroviaria locale. Dopo gli attacchi, il sospetto è fuggito a piedi ma è stato immediatamente rintracciato dagli agenti in un cortile su Smythe Street e portato alla stazione di polizia di Granville.