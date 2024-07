Otto persone, tra cui alcuni bambini, sono state ferite in un accoltellamento avvenuto a Southport, a nord di Liverpool.

Accoltellamento multiplo vicino a Liverpool

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione avrebbe avuto luogo in un centro che organizza attività per bambini fra i 3 e gli 11 anni. In particolare, sono state prese di mira le partecipanti a una classe di yoga infantile. Un uomo, sospettato di essere il responsabile dell’accoltellamento multiplo, è stato fermato. La strada è stata chiusa al traffico per permettere agli inquirenti di eseguire i rilievi del caso.

Otto persone ferite

Le forze dell’ordine hanno dichiarato che gli agenti sono stati chiamati per un “grave incidente” in una proprietà di Hart Street, intorno alle 11:50. La polizia ha “trattenuto un uomo e sequestrato un coltello“. Il North West Ambulance Service (NWAS) ha fatto sapere di aver soccorso otto persone che presentavano ferite da taglio e che sono state trasportate all’Alder Hey Children’s Hospital e al Southport and Formby Hospital.

La condanna delle autorità

Il Primo Ministro inglese, Keir Starmer, ha commentato l’episodio, affermando che l’aggressione è stata “orrenda e profondamente scioccante“. Ha quindi ringraziato i servizi di emergenza per il loro tempestivo operato. Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra degli Interni, Yvette Cooper, che si è detta “profondamente preoccupata per il gravissimo incidente“. Steve Rotheram, sindaco della regione di Liverpool, ha esortato il pubblico a non diffondere “speculazioni non confermate e false informazioni“.