Un vasto incendio è divampato oggi, mercoledì 24 luglio, poco dopo mezzogiorno in via di Villa Santo Stefano nel quartiere Prenestino.

Incendio nel quartiere Prenestino

Il maxi incendio di sterpaglie è divampato a ridosso di via di Villa Santo Stefano. A causa delle fiamme molto alte, una colonna di fumo si è sollevata sulla zona: visibile fino al centro storico della città.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti del V Gruppo della polizia locale per la viabilità, mettendo in sicurezza la zona.

Bambini evacuati da un centro estivo

A scopo precauzionale sono stati fatti uscire i bambini, circa 20, dal centro estivo Raimondo Vianello, per il fumo intenso e la vicinanza delle fiamme. A tal proposito, gli agenti della Polizia locale si sono attivati per fornire assistenza ai bambini che, insieme ad una insegnante, sono stati ospitati nella sede della Polizia locale in via di Torre Annunziata, in attesa dell’arrivo dei genitori.

Problemi alla viabilità

Gli agenti sono stati impegnati nel gestire la viabilità dopo le chiusure stradali di via Formia, da via dell’Acqua Bullicante, via di Villa Santo Stefano, da via Teano e via Norma, dall’intersezione con via Sezze. Intervento necessario per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco.