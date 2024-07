Vieste, vasto incendio nel bosco di Baia San Felice: panico nel residence vicino

Incendio a Vieste: le fiamme devastano il bosco di Baia San Felice. Interventi urgenti dei vigili del fuoco, protezione civile e un canadair per fronteggiare l'emergenza.

Da diverse ore, un vasto incendio sta devastando il bosco che sovrasta la baia San Felice a Vieste, situata nel cuore del Gargano.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dal vento, e le operazioni di spegnimento sono rese difficili dalla natura impervia del terreno.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco, personale dell’Arif e numerosi volontari della protezione civile. Per fronteggiare le fiamme, è stato richiesto anche l’intervento di un canadair della flotta aerea dello stato, specializzato nella lotta contro gli incendi boschivi.

Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha espresso grande preoccupazione in un’intervista all’ANSA: “La situazione è critica. È il quinto tentativo di incendio in una settimana, e questa volta hanno avuto successo. La nostra maggiore preoccupazione è il vento, che sta spingendo le fiamme verso Baia dei Campi, una zona che ospita circa duemila persone. Stiamo valutando attentamente le prossime mosse per garantire la sicurezza di tutti.”

Le autorità locali stanno monitorando l’evolversi della situazione e sono pronte a prendere ulteriori misure per proteggere sia la popolazione che il patrimonio naturale della zona.