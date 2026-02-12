Nuova allerta alimentare, è stato disposto il richiamo dai supermercati di diversi lotti di latte per neonati e per bambini per la possibile presenza di cereulide. I dettagli.

Allerta alimentare, latte richiamato dai supermercati: rischio contaminazione

Il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di richiami che riguardano in tutto ben 76 lotti di latte per neonati e bambini.

Il tutto è legato alla possibile contaminazione da cereulide, tossina prodotta dal batterio Bacillus cereus. Dopo i richiami che hanno coinvolto Nestlé, ora tocca ad Aptamil e Mellin, distribuiti in Italia da Danone Nutricia Spa. Vediamo ora quali sono i lotti interessati.

Allerta alimentare, latte richiamato dai supermercati: ecco i lotti coinvolti

Maxi richiamo dai supermercati di diversi lotti di latte per neonati e bambini Aptamil e Mellin. Ma ecco i lotti interessati.

Aptamil:

Aptamil 1 (2 x 55 g) X3 – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101464106, 101483730, con il termine minimo di conservazione (TMC) 07.08.2026 – 11.12.2026. Venduto in confezioni da 1100 g (2 x 550 g).

Aptamil 1 – 4 x 750 g It – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 111467704- 111478158 – 111508824, con il termine minimo di conservazione (TMC) 08.07.2026 – 08.08.2026 – 30.10.2026. Venduto in confezioni da 750 g.

Aptamil 1 – 4 x 830 g It – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 111463374 – 111473705 – 111476662 – 111488577 -111508826 – 111516238, con il termine minimo di conservazione (TMC) 05/07/2026 – 21/07/2026 – 03/08/2026 – 01/09/2026 – 30/10/2026 17/11/2026. Venduto in confezioni da 830 g.

Aptamil 2 (2 x 600 g) X3 – Latte Di Proseguimento In Polvere. Lotti: 101480173 – 101486762, con il termine minimo di conservazione (TMC) 19.11.2026 – 03.01.2027. Venduto in confezioni da 1200 g (2 × 600 g).

Aptamil 2 – 4 x 750 g It – Latte Di Proseguimento In Polvere. Lotti: 111470148 – 111516272, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21.07.2026 – 19.11.2026. Venduto in confezioni da 750 g.

Aptamil 2 – 4 x 830 g It – Latte Di Proseguimento In Polvere. Lotti: 111463178 – 111470641 – 111475576 – 111493945 – 111506640 – 111521789 – 111526893, con il termine minimo di conservazione (TMC) 04/07/2026 – 21/07/2026 – 30/07/2026 – 19/09/2026 – 24/10/2026 – 05/12/2026 – 22/12/2026. Venduto in confezioni da 830 g.

Aptamil Ar 2 – 6 x 400 g It – Alimento A Fini Medici Speciali. Lotti: 111501520, con il termine minimo di conservazione (TMC) 10/10/2026. Venduto in confezioni da 400 g.

Aptamil Tab Fo 4x (105 × 4,8 g) It – Latte Di Proseguimento In Polvere Compressa. Lotti: 111461081 – 111467764 – 111467786 – 111467800 – 111467828 – 111472937 – 111502133 – 111502464 – 111502465 – 111508772 – 111511188 – 111511209 – 111511243 – 111519134 – 111519180 – 111523388 – 111526317 – 111526350 – 111526369 – 111539662 – 111540241 – 111540662 – 111553679 – 111556437 – 111556613 – 111556711, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21/06/2026 – 10/07/2026 – 11/07/2026- 12/07/2026 – 13/07/2026 – 23/07/2026 – 13/10/2026 – 12/10/2026 – 11/10/2026 – 02/11/2026 – 07/11/2026 – 06/11/2026 – 05/11/2026 – 11/12/2026 – 12/12/2026 – 15/12/2026 – 16/12/2026 – 17/12/2026 – 18/12/2026 – 22/01/2027 – 23/01/2027 – 21/01/2027 – 08/03/2027 – 11/03/2027 – 10/03/2027- 09/03/2027. Venduto in confezioni da 504 g (21 × 24 g).

Aptamil Tab If 4x (105 × 4,6 g) It – Latte Per Lattanti In Polvere Compressa. Lotti: 111455974 – 111455975 – 111468320 – 111498894 – 111499067 – 111499120 – 111506616 – 111506629 – 111518977 – 111519140 – 111519160 – 111519763 – 111519764 – 111520024 – 111522607 – 111522727 – 111529087, con il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2026 – 01/06/2026 – 07/07/2026 – 04/10/2026 – 06/10/2026 – 05/10/2026- 27/10/2026 – 26/10/2026 – 26/11/2026 – 27/11/2026 – 28/11/2026 – 30/11/2026- 29/11/2026 – 25/11/2026 – 03/12/2026 – 04/12/2026 – 24/12/2026. Venduto in confezioni da 479 g (21 × 22,8 g).

Aptamil Profutura 1 – It 4 x 800g Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 111515235, con il termine minimo di conservazione (TMC) 14.05.2027. Venduto in confezioni da 800 g.

Aptamil Profutura 2 – It 4x800g Latte Di Proseguimento In Polvere Compressa. Lotti: 111507694 – 111519879 – 111529574, con il termine minimo di conservazione (TMC) 11/05/2027 – 13/06/2027 – 16/07/2027. Venduto in confezioni da 800 g.

Mellin: