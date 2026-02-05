Richiamo urgente latte, è allerta: marca e lotti interessati

Nestlé ha comunicato un richiamo del latte Nidina Optipro 1 a causa di potenziali rischi di contaminazione. Si raccomanda ai consumatori di verificare il lotto del prodotto e di seguire le indicazioni fornite per garantire la sicurezza alimentare. Per maggiori informazioni, consultare il sito ufficiale di Nestlé o contattare il servizio clienti.

Recentemente, Nestlé ha emesso un richiamo precauzionale relativo al latte in polvere per neonati, specificamente il prodotto Nidina Optipro 1. Questa iniziativa segue le recenti raccomandazioni dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che ha stabilito nuovi limiti riguardo a una tossina nota come cereulide, prodotta dal microrganismo Bacillus cereus. La salute dei neonati è una priorità e il richiamo è stato attuato per garantire la massima sicurezza alimentare.

Dettagli del richiamo

Il lotto di latte in polvere coinvolto in questo richiamo è contrassegnato dal numero 53410346AG e si presenta in confezioni da 800 grammi. La data di scadenza è fissata al 31 dicembre 2027. La produzione è avvenuta presso lo stabilimento di Nestlé situato a Nunspeet, nei Paesi Bassi. È importante notare che questo richiamo riguarda un singolo lotto e non è stato segnalato alcun caso di contaminazione nel prodotto finale.

Motivazioni del richiamo

La decisione di ritirare il latte Nidina Optipro 1 è scaturita dalla possibile presenza di cereulide in uno degli ingredienti forniti da un fornitore esterno. La cereulide può causare sintomi gastrointestinali come vomito e diarrea, specialmente nei neonati, rendendo il richiamo un’azione di prevenzione piuttosto che una risposta a un problema già verificato. Nestlé ha sottolineato che la sicurezza alimentare è di fondamentale importanza, in particolare per i prodotti destinati ai più piccoli.

Comunicazione e supporto per i consumatori

Il Ministero della Salute, insieme a Nestlé, ha avviato una campagna informativa per avvisare i consumatori del richiamo. Diverse catene della grande distribuzione, tra cui Tigros, hanno già iniziato a ritirare il prodotto dagli scaffali e a informare i clienti. Nestlé ha anche fornito indicazioni chiare per coloro che possiedono il latte Nidina Optipro 1 del lotto interessato: il consiglio è di non utilizzarlo per la preparazione del latte per neonati e di restituirlo al punto vendita.

Come restituire il prodotto

Le famiglie che hanno acquistato il latte Nidina Optipro 1 con il lotto 53410346AG possono restituirlo presso il rivenditore da cui è stato acquistato. Ogni negozio ha procedure specifiche per la restituzione dei prodotti richiamati. Per ulteriori informazioni, è disponibile il servizio clienti di Nestlé, contattabile al numero verde 800 434 434, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22.

Altri richiami recenti

Questo richiamo non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, Nestlé ha attuato diversi ritiri di latte in polvere per neonati, tra cui vari lotti di prodotti come Nan Supremepro e Alfamino. Questi provvedimenti sono parte di uno sforzo continuo per garantire la sicurezza dei consumatori e rispettare le nuove direttive europee sulla salute alimentare. La vigilanza sulle normative è essenziale per mantenere elevati standard di sicurezza, soprattutto nei prodotti destinati ai più piccoli.

Il richiamo di Nidina Optipro 1 evidenzia l’importanza di monitorare attentamente gli alimenti per neonati e di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Nestlé continua a lavorare in collaborazione con le autorità competenti per garantire che i suoi prodotti siano sempre sicuri e di alta qualità.