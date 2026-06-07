Papa Leone XIV in Spagna: calendario, messa a Cibeles e copertura mediatica

Il programma del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna dal 6 al 12 giugno include la messa in Plaza de Cibeles con processione del Corpus Domini, tappe a Barcellona e alle Isole Canarie e una copertura live su Tv2000, Play2000 e Radio InBlu2000

Il pellegrinaggio di Papa Leone XIV in Spagna si svolge dal 6 al 12 giugno e combina appuntamenti istituzionali, celebrazioni liturgiche e momenti di incontro pubblico. La tappa più visibile a Madrid è la messa solenne in Plaza de Cibeles e la successiva processione del Corpus Dominievento che riunisce una grande partecipazione popolare e una complessa organizzazione logistica.

La visita viene seguita in diretta e in approfondimento da una programmazione speciale, con trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate, oltre a servizi on demand. Il viaggio attraversa inoltre Barcellona e le Isole Canarietoccando luoghi simbolici e realtà pastorali locali.

Messa e processione in Plaza de Cibeles: svolgimento e numeri

La messa presieduta dal Papa avrà inizio alle ore 10 nella centrale Plaza de Cibeles.

Al termine della comunione l’ostia consacrata sarà posta nell’ostensorio al centro dell’altare: si tratta del momento in cui, come ha spiegato il pontefice, “Il Cristo che passa per le strade nell’ostensorio” si fa presente alla città. Dopo la preghiera post-comunione e l’incensazione iniziale, partirà la processione con un percorso definito che si snoderà da Cibeles lungo Calle de Alcalá verso la Gran Víacon una svolta all’altezza della Iglesia de San José per il ritorno verso Cibeles su carreggiata opposta.

Partecipanti, ministeri e musica

Per motivi di ordine e sicurezza la processione comprenderà un numero limitato di partecipanti rispetto alle edizioni ordinarie della capitale: oltre ai diaconi e agli accoliti saranno presenti bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione nell’anno in corso, laici, membri della vita consacrata, presbiteri e i cardinali, arcivescovi e vescovi presenti. Alla celebrazione parteciperanno coristi e orchestrali per un complesso di circa 400 elementi provenienti da diverse realtà corali e musicali legate alla tradizione eucaristica.

Per la distribuzione dell’Eucaristia gli organizzatori utilizzeranno circa 2.300 pissidiciascuna contenente 200 ostieper un totale che si aggira attorno a mezzo milione di particole consacrate. I 2.300 ministri incaricati di distribuire la comunione partiranno da sei chiese eucaristiche vicine, dove quella mattina saranno celebrate messe di consacrazione delle ostie; tali chiese resteranno aperte fino alle ore 14 per chi non potesse ricevere la comunione durante la celebrazione principale.

Durante il momento in cui il Santo Padre riceverà la comunione, volontari apriranno ombrelli bianchi per segnalare i punti di distribuzione sul territorio: una soluzione pratica e visibile per orientare i fedeli presenti.

Itinerario del viaggio e copertura mediatica: tappe e orari principali

La visita si apre sabato 6 giugno a Madrid con la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale alle 11.30seguita dalla visita di cortesia ai Reali alle 12.00 e dall’incontro con le Autorità, la Società civile e il Corpo Diplomatico alle 12.30. In serata è prevista una veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima alle 20.30.

Principali appuntamenti dal 7 al 12 giugno

Domenica 7 giugno, oltre alla messa in Plaza de Cibeles e alla processione, il Papa reciterà l’Angelus; per la serata è in programma un incontro pubblico dedicato ai rapporti tra cultura, arte, economia e sport alle 21.05. Lunedì 8 giugno il Pontefice incontrerà i membri del Parlamento spagnolo al Congreso de los Diputados alle 10.30 e i Vescovi nella sede della Conferenza Episcopale alle 11.30per poi rendere omaggio alla Vergine dell’Almudena nella Cattedrale alle 18.00 e incontrare la comunità nello Stadio Santiago Bernabéu alle 19.00.

Il programma prosegue martedì 9 giugno a Barcellona con la preghiera dell’Ora Media nella Cattedrale della Santa Croce e Sant’Eulalia alle 13.00 e una veglia nello Stadio Olimpico Lluís Companys alle 20.00. Mercoledì 10 giugno il Papa visiterà il Centro Penitenziario “Brians 1” alle 10.50guiderà la preghiera del Rosario a Montserrat alle 12.00 e celebrazione serale nella Basilica della Sagrada Família alle 19.30.

Giovedì 11 giugno la delegazione si sposterà alle Isole Canarie con incontri al porto di Arguineguín alle 12.40una riunione con operatori pastorali nella Cattedrale di Sant’Anna alle 14.30 e la messa nello Stadio di Gran Canaria alle 19.30. Venerdì 12 giugno sono previsti incontri a Plaza del Cristo de La Laguna alle 11.10 e la messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife alle 13.15con chiusura del viaggio tramite la conferenza stampa del Papa sul volo di ritorno trasmessa in diretta alle 23.10.

La copertura mediatica include speciali del programma Chiesa viva con la conduzione di Gennaro Ferraracollegamenti nelle edizioni del telegiornale, approfondimenti radiofonici su Radio InBlu2000 e servizi live e on demand su Play2000. Questa programmazione mira a seguire in tempo reale i momenti liturgici e gli incontri istituzionali del viaggio apostolico.