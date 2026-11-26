(Adnkronos) - "Sto mirando a raggiungere un obiettivo importante: voglio diventare sindaco di Roma, dove vivo dal 1972". Lo annuncia a 'Un giorno da pecora', su Rai Radio1, Ilona Staller in arte Cicciolina, raggiunta dai conduttori Giorgio Lauro e Nancy Brilli nel giorno del suo 75esimo compleanno....

(Adnkronos) – “Sto mirando a raggiungere un obiettivo importante: voglio diventare sindaco di Roma, dove vivo dal 1972”. Lo annuncia a ‘Un giorno da pecora’, su Rai Radio1, Ilona Staller in arte Cicciolina, raggiunta dai conduttori Giorgio Lauro e Nancy Brilli nel giorno del suo 75esimo compleanno.

“Mi voglio candidare, ci sto lavorando su ma per il momento però è top secret con chi scenderò in campo, non posso dirlo.

Roma con me diventerà una città moderna e vivibile, questo è il primo punto del mio programma”. E’ consapevole che sarà molto difficile la sua vittoria? “Io comunque ci proverò”. Che voto darebbe all’attuale sindaco Roberto Gualtieri. “Non darò un voto ma sarò sicuramente meglio di lui”. Qual è il suo politico di riferimento? “Il mio riferimento resta sempre uno: Marco Pannella”.

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