Nascosti all’interno di una pizzeria a Cormano, nel Milanese, sono stati trovati ordigni e droga. In arresto in 24enne.

Cormano, droga e ordigni nascosti in pizzeria

Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria, dopo una serie di indagini, hanno trovato, all’interno di una pizzeria a Cormano (Milano), droghe e ordigni artigianali. Sotto il registratore di cassa, in un cassetto, sono stati trovati 18 grammi di hashish e, in un armadietto vicino alla toilette, un altro involucro con 36 grammi sempre di hashish.

In un armadietto sotto al bancone trovati invece cinque proiettili calibro 7,65 mm, mentre nel garage sono stati trovati cinque ordigni artigianali dal peso totale di oltre un chilo e mezzo, tre panetti da un etto ciascuno di hashish, 11 involucri con 26 grammi di hashish, venticinque bustine con 11 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Come visto, all’interno di una pizzeria a Cormano, nel Milanese, sono stati trovati ordigni artigianali e droghe. Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno arrestato il titolare del locale, un ragazzo di 24 anni italiano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è anche indagato per porto abusivo d’armi. Nella sua auto è stato anche trovata una pistola stordente taser.