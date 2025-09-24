Pavia, consegnavano cibo a domicilio, invece era cocaina: sono 11 gli indagati

Cocaina al posto di cibo. A Pavia fingevano di consegnare cibo a domicilio, invece consegnavano droga. Sono 11 le persone indagate.

Un sistema creato ad hoc, un sistema di vendita di cocaina a domicilio. E’ quello che è successo a Pavia, dove, per molto tempo, diverse persone fingevano di consegnare del cibo ordinato a domicilio ma, invece, consegnavano cocaina ai propri clienti, casa per casa.

La squadra Mobile di Pavia è riuscite a scoprire questo giro illecito di sostanze stupefacenti che, tra l’altro, non era solo a Pavia, ma anche nell’hinterland milanese.

Sono 11 le persone al momento indagate per giro illecito di sostanze stupefacenti a Pavia dove, appunto, fingevano di consegnare cibo in delivery ma in realtà consegnavano cocaina ai propri clienti casa per casa. Ieri, martedì 23 settembre, sono state effettuate perquisizioni domiciliari a carico delle 11 persone indagate. Un quantitativo non specificato di droga è stato sequestrato, insieme a denaro contante e bilancini per precisione. Al momento nessuno degli indagati è stato arrestato per i fatti che risalgono tra il 2020 e il 2021. Per tre di loro c’è però l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.