Un incredibile sequestro di droga è avvenuto nel porto di Gioia Tauro in Calabria, la scoperta è stata resa possibile grazie ai finanzieri della Guardia di Finanza assieme all’agenzia doganale di Monopoli che si occupa di monitorare il traffico delle imbarcazioni in ingresso e in uscita dal porto.

Scoperta droga a seguito di scansione sospetta

La scoperta dei panetti di droga è stata resa possibile grazie ai sistemi di scansione di cui sono dotati i finanzieri e l’agenzia doganale che permettono di scansionare i container e di comprendere cosa vi sia al loro interno.

Come riportato da SkyTG24 la scansione radiogena su due container ha dato esito sospetto e da lì sono partiti i controlli che poi hanno rivelato la presenza massiccia della sostanza stupefacente.

288 kg di cocaina pura

A seguito della scansione si è scoperto che dietro le intercapedini protettive poste a sigillo della merce i container sospetti contenevano 249 panetti di cocaina purissima, pari a 288 kg.

Appena accertatesi che si trattasse di droga gli agenti hanno immediatamente provveduto al sequestro. Grazie a questo intervento si è scongiurata la possibilità che la sostanza potesse entrare nel nostro territorio per poi essere smerciata sul mercato.

Quello della droga è un problema difficile da arginare ma grazie ad interventi come questo si tenta di fermarlo sul nascere.