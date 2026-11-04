Basket in lutto, è morto a 43 anni Taurian Fontenette, leggenda dello streetball "Mr.720"

(Adnkronos) - Basket americano in lutto per la scomparsa di Taurian Fontenette, la leggenda dello streetball AND1, conosciuto come "Air Up There" e "Mr.720", che è morto ad appena 43 anni. Il mondo del basket piange uno degli schiacciatori più elettrizzanti che questo sport abbia mai visto. La s...

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Basket americano in lutto per la scomparsa di Taurian Fontenette, la leggenda dello streetball AND1, conosciuto come “Air Up There” e “Mr.720”, che è morto ad appena 43 anni. Il mondo del basket piange uno degli schiacciatori più elettrizzanti che questo sport abbia mai visto. La sorella di Fontenette, Tracie Sonnier, ha confermato la notizia in un post su Facebook, affermando che Taurian è deceduto lunedì sera, ma la causa del decesso non è stata resa nota.

Tracie ha detto che il suo “cuore è spezzato in mille pezzi” dopo aver perso il suo fratellino… e ha chiesto pazienza mentre la famiglia elabora l’accaduto.

Fontenette ha fatto la storia dello streetball con la prima schiacciata a 720 gradi ampiamente documentata, realizzata durante una partita dell’AND1 Mixtape Tour del 2006 al Toyota Center di Houston.

Ma non è stata la sola prodezza. C’è stata anche la sua schiacciata a 360 gradi tra le gambe, soprannominata “Axle-Rider”, che ha contribuito a plasmare le schiacciate moderne, e Chuck Millan, fondatore dei Team Flight Brothers, lo definì “uno dei padrini del movimento delle schiacciate professionistiche”.

Fontenette era una guardia di 1,88 metri proveniente da Hitchcock, in Texas, che si era costruito una reputazione grazie alla sua capacità di schiacciare molto al di sopra del ferro.

Si distinse alla Hitchcock High School prima di frequentare la UTEP, il Richland Junior College e il Paul Quinn College. Il suo percorso verso AND1 è iniziato mentre lavorava come guardia di sicurezza in un impianto chimico: Fontenette avrebbe chiesto un giorno di ferie per partecipare a un provino, si sarebbe guadagnato la possibilità di competere contro le stelle già affermate di AND1 e, grazie alle sue schiacciate, sarebbe entrato a far parte della squadra nel 2005. Il momento decisivo arrivò un anno dopo, nella sua città natale. Fontenette si lanciò verso il canestro, completò due rotazioni complete in aria e concluse la schiacciata tra l’entusiasmo del pubblico del Toyota Center.

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