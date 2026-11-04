Ue, manifestazione a Bruxelles contro la riforma sui pesticidi

Milano, 4 nov. (askanews) – Diverse decine di manifestanti si sono radunate davanti al Parlamento europeo a Bruxelles. Si oppongono a una controversa riforma europea che mira, ufficialmente, ad accelerare l’approvazione dei pesticidi. Zia, 24 anni, del collettivo “Cancer colère” (“Cancro rabbia”), ha affrontato un tumore in giovane età. È profondamente indignata per questo decimo pacchetto “omnibus” di semplificazione: “Sventoliamo le nostre malattie davanti a politici irresponsabili che ci avvelenano con le loro politiche, con le loro scelte, alleandosi con le lobby”, afferma.

Le discussioni sono ancora in corso e il Parlamento europeo non ha ancora espresso un parere definitivo sul testo.