Donald Trump e l'accordo con Putin: 300 mila litri di gasolio per gli USA e i...

Donald Trump e l'accordo con Putin: 300 mila litri di gasolio per gli USA e i...

Il Tycoon ha trovato un punto di intesa con il leader russo. Revocate le sanzioni precedenti e spazio per abbassamenti record sul prezzo del diesel.

Donald Trump si è preso la scena questa notte e lo ha fatto in pieno stile scenografico come ha ormai abituato il resto del mondo da quando è salito al potere due anni fa. Certamente la manovra è stata fatta sia per gli interessi statunitensi che, soprattutto, per riaccquisire consensi elettorali in vista delle elezioni di mid-term che si terranno tra qualche settimana.

Zelensky, “farà pagare appoggio con terrore”

A parlare di quanto successo stanotte è stato anche il premier ucraino Zelensky che ha dato una chiave di lettura preoccupante ma reale rispetto a chi sia il personaggio dietro l’importante decisione.

Il presidente ha infatti detto che se da un lato l’idea possa sembrare ottimistica è bene ricordare che ci saranno degli interessi da pagare e con il leader russo questi interessi saranno sempre alti.

In questo caso ci sarà un continuo della guerra che dal 2022 vede il suo paese fronteggiare la Russia.

In particolare ha visto questa apertura americana come una possibile mancanza di appoggio e sostegno, appoggio e sostegno che hanno permesso agli ucraini di arrivare a quasi 5 anni di guerra.

Trump trova l’accordo con Putin sul diesel, 300 mila litri erogati

La notizia della notte è l’incredibil e accordo a sorpresa tra Donald Trump e Vladimir Putin sul gasolio, il presidente russo ha deciso di aiutare il pari ruolo americano fornendo 300 mila litri di gasolio agli Stati Uniti e questa apertura avrà effetti positivi anche per il resto del mondo.

Nel suo discorso dopo la telefonata intercorsa, il Tycoon ha voluto ribadire, come riporta TGCom24, che i prezzi del carburante caleranno rapidamente e gli americani potranno tornare a rifornirsi a prezzi più accessibili.

Dall’altro lato Putin tramite il Kirill Dimitriev – il direttore del fondo russo per gl investimenti diretti – ha dichiarato su X che la telefonata tra i due leader è stata molto proficua. Come benefit per la chiamata e il punto di intesa trovato, gli Stati Uniti hanno cancellato le sanzioni precedentemente imposte verso la Russia.