Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi per il secondo anno di fila ha provato a cambiare il registro del programma dopo che l’avvento del game show concorrente “La Ruota della Fortuna” ha portato via pubblico al gioco targato Rai ed il cambiamento maggiore è stata la presenza di una spalla ormai fissa.

Affari Tuoi, l’arrivo di Herbet Ballerina cambia tutto

Affari Tuoi per provare a contrastare il dominio della “Ruota della Fortuna” ha optato per affiancare un personaggio divertente a Stefano De Martino e la scelta è ricaduta su Herbert Ballerina, comico e amico del conduttore.

Il rapporto tra i due è di lunga data e ha passato quasi ogni programma condotto da De Martino, tutto ha avuto inizio con “Bar Stella” per poi arrivare a “Stasera Tutto è Possibile”.

La complicità tra i due regala momenti di assoluto divertimento che tolgono pressione ai concorrenti impegnati nel gioco.

Troppo divertimento ed il piccolo incidente in studio

Nel corso della puntata di ieri, venerdì 17 ottobre, Stefano De Martino stava sorseggiando un po’d’acqua e proprio in quel momento Herbert Ballerina ha fatto una delle sue esilaranti battute.

Il risultato? Stefano De Martino ha sputato adosso al collega e amico l’acqua. Tutto il pubblico è scoppiato a ridere, il conduttore si è poi scusato con il collega ed ha giustificato la reazione improvvisa.

Chissà se questo slancio verso il divertimento servirà ad avvicinare “La Ruota della Fortuna” negli ascolti, terreno che vede “Affari Tuoi” in netta difficoltà.