Continua la sfida in access prime time tra il game show condotto da Gerry Scotti e quello condotto da Stefano De Martino: ecco chi ha vinto ieri.

Continua la sfida in access prime time tra Rai e Mediaset, tra “La Ruota della Fortuna” e “Affari Tuoi“. Ma, ieri sera, giovedì 9 ottobre 2025, chi avrà vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino? Scopriamolo insieme.

Ascolti Tv: continua la sfida in access prime time tra “La Ruota della Fortuna” e “Affari Tuoi”

La scorsa stagione non c’è mai stata partita nell’access prime time, con Stefano De Martino e “Affari Tuoi” che hanno sempre avuto lo share migliore. Mediaset, però, quest’anno ha deciso di cambiare strategia, mettendo, al posto di “Striscia La Notizia“, il game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, ovvero la “Ruota della Fortuna”. Scelta che si è rilevata super vincente, visto il record di ascolti ottenuti. Da qui è nata una “guerra” di ascolti tra Rai e Mediaset, vediamo chi ha vinto ieri sera, 9 ottobre 2025.

Ascolti Tv 9 ottobre 2025, continua la “guerra” tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: ecco chi ha vinto

Come detto, continua la sfida in fatto di ascolti nell’access prime time tra Rai e Mediaset. Mercoledì 8 c’è stato l’atteso sorpasso da parte di “Affari Tuoi” nei confronti de “La Ruota della Fortuna“, con il 24,5 % di share per De Martino contro il 24,2 % per Scotti. E ieri sera? Chi ha vinto? Ebbene sì, con 5.211.000 spettatori, pari al 25,3 % di share, “La Ruota della Fortuna” ha vinto, contro i 4.811.000 di spettatori pari al 23,3 % di share per il game show Rai.